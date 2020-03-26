Пандемия коронавируса: СМИ назвали страну, которая может пострадать от COVID-19 значительно больше Италии

“Критики обвиняют правительство в том, что оно ждало слишком долго. Теперь эксперты опасаются, что коронавирус может нанести Великобритании больший ущерб, чем Италии. Из-за того что большие объемы данных не поддаются учету, множатся подозрения, что в реальности с числом зараженных все обстоит намного хуже, чем утверждают официальные источники”, — сообщил телеканал.

В репортаже отмечается, что многие критикуют правительство Бориса Джонсона за попустительство, нерешительность и неуместные шутки.

При этом указывается, что даже в Лондоне, который рискует стать эпицентром распространения вируса в стране, люди не соблюдают рекомендации правительства.

Принимаемые кабинетом Джонсона меры пока недостаточны — так, правительство Великобритании заявило о необходимости увеличить число проводимых тестов, однако пока это остается лишь целью, продвижение к которой происходит слишком медленно, отмечает телеканал.

“Великобритания движется к катастрофе, и, возможно, уже слишком поздно принимать меры”, — заявил корреспондент телеканала.

В подтверждение тезиса приводится статистика, согласно которой в Швейцарии зарегистрировано девять тысяч зараженных и 86 умерших. В Британии население в восемь раз больше, но уже на 6700 инфицированных приходится 335 погибших. Это, отмечает телеканал, говорит о большом числе неучтенных больных коронавирусом.

“Между тем, система здравоохранения Великобритании хронически перегружена, и неизвестно, способна ли она справиться с резко растущим числом заболеваний”, — опасается корреспондент SRF.

Добавим, медики считают, что определили “нулевого пациента” в Китае.