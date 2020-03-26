Пандемия коронавируса: СМИ назвали страну, которая может пострадать от COVID-19 значительно больше Италии
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. Принятые британским правительством меры могут оказаться недостаточными, вследствие чего страна может пострадать от пандемии коронавируса сильнее Италии, сообщил швейцарский телеканал SRF, отмечает УНН.
“Критики обвиняют правительство в том, что оно ждало слишком долго. Теперь эксперты опасаются, что коронавирус может нанести Великобритании больший ущерб, чем Италии. Из-за того что большие объемы данных не поддаются учету, множатся подозрения, что в реальности с числом зараженных все обстоит намного хуже, чем утверждают официальные источники”, — сообщил телеканал.
В репортаже отмечается, что многие критикуют правительство Бориса Джонсона за попустительство, нерешительность и неуместные шутки.
При этом указывается, что даже в Лондоне, который рискует стать эпицентром распространения вируса в стране, люди не соблюдают рекомендации правительства.
Принимаемые кабинетом Джонсона меры пока недостаточны — так, правительство Великобритании заявило о необходимости увеличить число проводимых тестов, однако пока это остается лишь целью, продвижение к которой происходит слишком медленно, отмечает телеканал.
“Великобритания движется к катастрофе, и, возможно, уже слишком поздно принимать меры”, — заявил корреспондент телеканала.
В подтверждение тезиса приводится статистика, согласно которой в Швейцарии зарегистрировано девять тысяч зараженных и 86 умерших. В Британии население в восемь раз больше, но уже на 6700 инфицированных приходится 335 погибших. Это, отмечает телеканал, говорит о большом числе неучтенных больных коронавирусом.
“Между тем, система здравоохранения Великобритании хронически перегружена, и неизвестно, способна ли она справиться с резко растущим числом заболеваний”, — опасается корреспондент SRF.
Добавим, медики считают, что определили “нулевого пациента” в Китае.