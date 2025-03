Пандемія коронавірусу: медики вважають, що визначили "нульового пацієнта" у Китаї

Медики в Китаї підбираються до знаходження “нульового пацієнта” — людини, яка першою захворіла коронавірусною інфекцією в кінці 2019 року. В Ухані, звідки пішов SARS-CoV-2, першої захворіла продавчиня живих креветок на ім’я Вей Вей: вона торгувала на ринку “Хуанань”, звідки, як прийнято вважати, пішла хвороба.

Вей довгий час орендувала житло в будівлі менш ніж за півкілометра від ринку. 11 грудня у неї піднялася температура, після чого вона відразу ж пішла в поліклініку.

Жінка каже, що раніше “на другий день після уколу” їй ставало краще, але в цей раз процедура не допомогла. Після другої ін’єкції деяких ліків їй теж не полегшало. Через п’ять днів вона пішла в клініку “Сєхе” Хуачжунського університету науки і технології, розповівши про “абсолютно знесилений” стан.

Вчені не знають, де і як продавчиня заразилася вірусом.

Місто Ухань у розпал COVID-19 на територі Китаю:

Раніше, газета South China Morning Post писала про більш ранні випадки з підозрою на COVID-19 у жителів провінції Хубей (55-річний чоловік, зараження невідомим вірусом виявлено ще 17 листопада), але Вей — перший пацієнт з підтвердженою коронавірусною інфекцією в Ухані.

За даними видання, до кінця 2019 року медики КНР діагностували ще 27 перших випадків з такою симптоматикою: 24 людини з цієї групи проживали в тому ж районі у ринку “Хуанань” або відвідували його.