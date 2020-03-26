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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74608 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 87911 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 97758 просмотра

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5 марта, 15:49 • 106982 просмотра

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Пандемия коронавируса: медики считают, что определили "нулевого пациента" в Китае

Пандемия коронавируса: медики считают, что определили "нулевого пациента" в Китае

Киев  •  УНН

 • 23741 просмотра

КИЕВ. 26 марта. УНН. На продуктовом рынке в городе Ухань — первичном эпицентре коронавирусной инфекции — первой заболела продавец креветок, считают китайские медики, отмечает УНН со ссылкой на китайское государственное СМИ Sina.

Медики в Китае подбираются к нахождению “нулевого пациента” — человека, который первым заболел коронавирусной инфекцией в конце 2019 года. В Ухане, откуда пошел SARS-CoV-2, первой заболела продавщица живых креветок по имени Вэй Вэй: она торговала на рынке “Хуанань”, откуда, как принято считать, пошла болезнь.

Вэй долгое время арендовала жилье в здании менее чем в полукилометре от рынка. 11 декабря у нее поднялась температура, после чего она сразу же пошла в поликлинику.

Женщина говорит, что раньше “на второй день после укола” ей становилось лучше, но в этот раз процедура не помогла. После второй инъекции неких лекарств ей также не полегчало. Спустя пять дней она пошла в клинику “Сехэ” Хуачжунского университета науки и технологии, рассказав о “совершенно обессиленном” состоянии.

Ученые не знают, где и как продавец заразилась вирусом.

Город Ухань в разгар COVID-19 на территори Китая:

Ground zero: Eight days in Wuhan, cut off from the world.

For eight days, an @AFP team covered the chaos caused by the #coronavirus outbreak in Wuhan, witnessing how life in the Chinese city of 11 million has been turned upside down pic.twitter.com/gqdZhh68HT

— AFP news agency (@AFP) February 11, 2020

Ранее, газета South China Morning Post писала о более ранних случаях с подозрением на COVID-19 у жителей провинции Хубэй (55-летний мужчина, заражение неизвестным вирусом выявлено еще 17 ноября), но Вэй — первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ухане.

По данным издания, до конца 2019 года медики КНР диагностировали еще 27 первых случаев с такой симптоматикой: 24 человека из этой группы проживали в том же районе у рынка “Хуанань” или посещали его.

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