Пандемия коронавируса: медики считают, что определили "нулевого пациента" в Китае

Медики в Китае подбираются к нахождению “нулевого пациента” — человека, который первым заболел коронавирусной инфекцией в конце 2019 года. В Ухане, откуда пошел SARS-CoV-2, первой заболела продавщица живых креветок по имени Вэй Вэй: она торговала на рынке “Хуанань”, откуда, как принято считать, пошла болезнь.

Вэй долгое время арендовала жилье в здании менее чем в полукилометре от рынка. 11 декабря у нее поднялась температура, после чего она сразу же пошла в поликлинику.

Женщина говорит, что раньше “на второй день после укола” ей становилось лучше, но в этот раз процедура не помогла. После второй инъекции неких лекарств ей также не полегчало. Спустя пять дней она пошла в клинику “Сехэ” Хуачжунского университета науки и технологии, рассказав о “совершенно обессиленном” состоянии.

Ученые не знают, где и как продавец заразилась вирусом.

Ранее, газета South China Morning Post писала о более ранних случаях с подозрением на COVID-19 у жителей провинции Хубэй (55-летний мужчина, заражение неизвестным вирусом выявлено еще 17 ноября), но Вэй — первый пациент с подтвержденной коронавирусной инфекцией в Ухане.

По данным издания, до конца 2019 года медики КНР диагностировали еще 27 первых случаев с такой симптоматикой: 24 человека из этой группы проживали в том же районе у рынка “Хуанань” или посещали его.