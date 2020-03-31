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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 74789 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 88147 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Пандемия коронавируса: рекордное смертность за сутки от COVID-19 в Великобритании, 1 808 в общем, более 25 тысяч больны

Пандемия коронавируса: рекордное смертность за сутки от COVID-19 в Великобритании, 1 808 в общем, более 25 тысяч больны

Киев  •  УНН

 • 34461 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 393 человека — это самый большой ежедневный показатель, зафиксированный за время эпидемии COVID-19 на территории Соединенного Королевства, отмечает УНН со ссылкой на Sky News.

В общем от вируса по всей территории Великобритании умерли 1 808 человек, в том числе за последние сутки 367 в Англии, 13 в Шотландии, семь в Уэльсе и шесть в Северной Ирландии.

Больше всего летальных случаев за время эпидемии коронавируса зафиксирован в Англии — 1651, в Уэльсе — 69, наименьшее — в Шотландии — 60 и в Северной Ирландии — 28.

Общее количество случаев COVID-19 в Великобритании, по данным Университета Джона Хопкинса — составляет 25 474 человека.

Стоит также отметить, что показатель смертности по сравнению с прошлым днем вырос вдвое, данные по вылеченным лицам — обнародуют в Британии позже.

Добавим, аналитики считают, что принятые британским правительством меры могут оказаться недостаточными, вследствие чего страна может пострадать от пандемии коронавируса сильнее Италии.

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