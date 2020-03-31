Пандемия коронавируса: рекордное смертность за сутки от COVID-19 в Великобритании, 1 808 в общем, более 25 тысяч больны
Киев • УНН
КИЕВ. 31 марта. УНН. В Великобритании за последние сутки от коронавируса умерли 393 человека — это самый большой ежедневный показатель, зафиксированный за время эпидемии COVID-19 на территории Соединенного Королевства, отмечает УНН со ссылкой на Sky News.
В общем от вируса по всей территории Великобритании умерли 1 808 человек, в том числе за последние сутки 367 в Англии, 13 в Шотландии, семь в Уэльсе и шесть в Северной Ирландии.
Больше всего летальных случаев за время эпидемии коронавируса зафиксирован в Англии — 1651, в Уэльсе — 69, наименьшее — в Шотландии — 60 и в Северной Ирландии — 28.
Общее количество случаев COVID-19 в Великобритании, по данным Университета Джона Хопкинса — составляет 25 474 человека.
Стоит также отметить, что показатель смертности по сравнению с прошлым днем вырос вдвое, данные по вылеченным лицам — обнародуют в Британии позже.
Добавим, аналитики считают, что принятые британским правительством меры могут оказаться недостаточными, вследствие чего страна может пострадать от пандемии коронавируса сильнее Италии.