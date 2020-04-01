В Великобритании зафиксировали рекордное количество смертей из-за COVID-19 за сутки
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Великобритании зафиксировали рекордное количество смертей от коронавируса за сутки - умерло 563 человека. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"Великобритания сообщает о 563 смертях от COVID-19 - рекордное количество зафиксировано за 24 часа", - сообщили в СМИ.
Указано, что по данным Британского департамента здравоохранения и социального обеспечения, по состоянию на 17:00 по местному времени всего от коронавируса умерли 2352 человека.
"В Британии было установлено 4 тыс. 324 новых случая болезни, при общем количестве в 29474 случаев", - указано в сообщении.
Напомним, вчера, 31 марта, в Великобритании в сутки умерло 393 человека, что было рекордным количеством на то время.