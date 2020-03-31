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Пандемія коронавірусу: в США дозволили доставляти алкоголь додому

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. Жителі окремих штатів США зможуть замовляти алкогольні напої додому, передає УНН з посиланням на Travel and Leisure.

Йдеться про жителів таких штатів: Техас, Нью-Йорк, Каліфорнія, Нью-Гемпшир, Небраска, Колорадо, Вермонт і Кентуккі. З середи, 25 березня, жителі цих штатів можуть оформити доставку алкоголю з місцевих барів і ресторанів додому. Такий дозвіл бізнес отримав від місцевої влади.

“Подібним жестом влади штатів прагнуть полегшити життя громадянам, а також запобігти їхній зайвій появі на вулицях”, — йдеться в повідомленні.

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Але є деякі нюанси. Наприклад, в Нью-Йорку алкоголь з ресторану або бару можна замовити тільки за умови придбання продуктів харчування. А в Каліфорнії і Небрасці зняли заборону на продаж алкоголю через спеціальні вікна для автомобілів.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, за рік українці випили горілки на більш ніж 15 млрд грн.

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