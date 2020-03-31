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Пандемия коронавируса: в США разрешили доставлять алкоголь на дом

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 1 апреля. УНН. Жители отдельных штатов США смогут заказывать алкогольные напитки на дом, передает УНН со ссылкой на Travel and Leisure.

Речь идет о жителях таких штатов: Техас, Нью-Йорк, Калифорния, Нью-Гэмпшир, Небраска, Колорадо, Вермонт и Кентукки. Со среды, 25 марта, жители этих штатов могут оформить доставку алкоголя с местных баров и ресторанов на дом. Такое разрешение бизнес получил от местных властей.

“Подобным жестом власти штатов стремятся облегчить жизнь гражданам, а также предотвратить их лишнее появление на улицах”, — говорится в сообщении.

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Но есть некоторые нюансы. К примеру, в Нью-Йорке алкоголь из ресторана или бара можно заказать только при условии приобретения продуктов питания. А в Калифорнии и Небраске сняли запрет на продажу алкоголя через специальные окна для автомобилей.

Напомним, как сообщал УНН, за год украинцы выпили водки на более чем 15 млрд грн.

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