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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 80137 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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США прекращает экспорт медицинских средств защиты

США прекращает экспорт медицинских средств защиты

Киев  •  УНН

 • 13324 просмотра

КИЕВ. 2 апреля. УНН. США замораживает поставки медицинских средств защиты за границу, поскольку в США продолжает расти количество больных COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

"В среду источник в Конгрессе сообщил... что оперативная группа по борьбе с коронавирусом под руководством вице-президента Майка Пенса замораживает зарубежные поставки медицинских изделий и, вместо того, просит распределить их на территории США", - сообщили в СМИ.

Также указано, что президент США Дональд Трамп не подтвердил эту информацию, однако добавил, что они не брали на себя никаких обязательств и поэтому не будут экспортировать много средств защиты.

Отмечается, что США обратилось к другим странам, чтобы договориться о поставках дезинфицирующих средств и аппаратов искусственной вентиляции легких.

"В начале февраля мы перевезли почти 18 тонн медицинских материалов, предоставленных Корзиной Самаритянина, Церковью Иисуса Христа и Святых последних дней и другими в Ухань", - заявил госсекретарь Майк Помпео.

Напомним, в США количество больных коронавирусом выросло до почти 190 тыс. человек.

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