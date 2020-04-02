США прекращает экспорт медицинских средств защиты
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. США замораживает поставки медицинских средств защиты за границу, поскольку в США продолжает расти количество больных COVID-19. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.
"В среду источник в Конгрессе сообщил... что оперативная группа по борьбе с коронавирусом под руководством вице-президента Майка Пенса замораживает зарубежные поставки медицинских изделий и, вместо того, просит распределить их на территории США", - сообщили в СМИ.
Также указано, что президент США Дональд Трамп не подтвердил эту информацию, однако добавил, что они не брали на себя никаких обязательств и поэтому не будут экспортировать много средств защиты.
Отмечается, что США обратилось к другим странам, чтобы договориться о поставках дезинфицирующих средств и аппаратов искусственной вентиляции легких.
"В начале февраля мы перевезли почти 18 тонн медицинских материалов, предоставленных Корзиной Самаритянина, Церковью Иисуса Христа и Святых последних дней и другими в Ухань", - заявил госсекретарь Майк Помпео.
Напомним, в США количество больных коронавирусом выросло до почти 190 тыс. человек.