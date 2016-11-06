США попереджають про можливий вплив Росії на європейські вибори
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Після цілого ряду хакерських атак на протязі передвиборної кампанії в США американські чиновники та аналітики переконані, що Росія в 2017-2018 роках має намір так само втручатися в хід виборів в західноєвропейських країнах. Про це в суботу написало американське видання The Wall Street Journal з посиланням на представників адміністрації чинного президента США Барака Обами, передає УНН.
Навідміну від США, де з російським впливом зіткнулися вперше, в Європі Кремль давно підтримує контакти з деякими політиками, крім того, налагоджує зв’язки з євроскептиками, чиї позиції посилилися у зв’язку з напливом біженців і мігрантів.
Серед найближчих виборів у Європі, на яких може позначитися російський вплив, — вибори в парламент Нідерландів , президента Франції , а також в бундестаг ФРН. Результати цих виборів матимуть великі геополітичні наслідки для Росії, вважає Пасі Эронен, експерт базованого Фонду захисту демократії у Вашингтоні.
Як повідомляв УНН, біля посольства РФ в Дубліні пройшла антивоєнна акція протесту, під час якої до будівлі принесли ляльок у червоній фарбі, що символізувала кров.