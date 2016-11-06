США предупреждают о возможном влиянии России на европейские выборы

В отличие от США, где с российским влиянием столкнулись впервые, в Европе Кремль давно поддерживает контакты с некоторыми политиками, кроме того, налаживает связи с евроскептиками, чьи позиции усилились в связи с наплывом беженцев и мигрантов.

Среди ближайших выборов в Европе, на которых может сказаться российское влияние, - выборы в парламент Нидерландов, президента Франции, а также в бундестаг ФРГ. Результаты этих выборов будут иметь большие геополитические последствия для России, считает Пасе Эронен, эксперт базирующегося Фонда защиты демократии в Вашингтоне.

Как сообщал УНН, у посольства РФ в Дублине прошла антивоенная акция протеста, во время которой в здание принесли кукол в красной краске, которая символизировала кровь.