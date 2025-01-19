США передали Польщі 28 нових танків Abrams
Київ • УНН
США передали Польщі перші 28 танків M1A2SEPv3 "Abrams", які пройдуть капремонт. Загалом польська армія отримає 250 таких танків.
Польща отримала перші 28 танків M1A2SEPv3 "Abrams", які після транспортування морем пройдуть капітальний ремонт і стануть на озброєння польської армії. Про це розповів віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косяняк-Камиш в соцмережі Х, передає УНН.
Перші танки версії M1A2SEPv3 вже є. 28 "Abrams", після транспортування морем, пройдуть капітальний ремонт, а потім відправляться на службу до віська Польщі. Зрештою, ми матимемо 250 таких"Abrams"
Нагадаємо
Польща готує новий пакет військової допомоги Україні, повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на зустрічі "Рамштайн".