США передали Польщі 28 нових танків Abrams

Польща отримала перші 28 танків M1A2SEPv3 "Abrams", які після транспортування морем пройдуть капітальний ремонт і стануть на озброєння польської армії. Про це розповів віцепрем’єр-міністр, міністр національної оборони Польщі Владислав Косяняк-Камиш в соцмережі Х, передає УНН.

Перші танки версії M1A2SEPv3 вже є. 28 "Abrams", після транспортування морем, пройдуть капітальний ремонт, а потім відправляться на службу до віська Польщі. Зрештою, ми матимемо 250 таких"Abrams" - повідомив Косяняк-Камиш.

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Польща готує новий пакет військової допомоги Україні, повідомив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш на зустрічі "Рамштайн".