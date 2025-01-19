США передали Польше 28 новых танков Abrams

Польша получила первые 28 танков M1A2SEPv3 "Abrams", которые после транспортировки морем пройдут капитальный ремонт и станут на вооружение польской армии. Об этом рассказал вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косяняк-Камыш в соцсети Х, передает УНН.

Первые танки версии M1A2SEPv3 уже есть. 28 "Abrams", после транспортировки морем, пройдут капитальный ремонт, а затем отправятся на службу в войска Польши. В конце концов, у нас будет 250 таких "Abrams" - сообщил Косяняк-Камыш.

Напомним

Польша готовит новый пакет военной помощи Украине, сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш на встрече "Рамштайн".