США не відправлятимуть військ в Ізраїль чи Газу – Камала Гарріс
Київ • УНН
КИЇВ. 30 жовтня. УНН. Віце-президент США Камала Гарріс в інтерв'ю CBS заявила, що США не планують надсилати війська до Ізраїлю чи Гази, пише ВВС, передає УНН.
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«Ми абсолютно не маємо намірів і планів надсилати бойові війська до Ізраїлю чи Гази. Крапка», — сказала вона.
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Гарріс уточнила, що США надали консультації, обладнання та дипломатичну підтримку.
«Ізраїль, безсумнівно, має право захищатися. Сказавши це, дуже важливо, щоб не було плутанини між ХАМАС і палестинцями, каже вона. Палестинці заслуговують на рівні заходи щодо безпеки, самовизначення та гідності. Ми дуже чітко заявили, що правила ведення війни повинні дотримуватися і що гуманітарна допомога має бути дозволена», — додала Камала Гарріс.
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