США можуть самостійно "розібратися" з Північною Кореєю – Д.Трамп
Київ • УНН
КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати самостійно “розберуться” із ядерною загрозою з боку Північної Кореї — з допомогою або без допомоги Китаю. Про це передає УНН із посиланням на BBC.
Цю заяву глава Білого дому зробив напередодні запланованого на 6 — 7 квітня візиту до США голови Китайської Народної Республіки Сі Цзиньпіна.
“Якщо Китай не планує розбиратися з Північною Кореєю, то це зробимо ми. Я кажу вам це”, — заявив Д.Трамп в інтерв’ю Financial Times.
На запитання, чи вважає він, що США можуть впоратися з цією проблемою самостійно, американський президент відповів: "Цілком".
"Китай має великий вплив на Північну Корею. І Китай або вирішить допомогти нам із Північною Кореєю, або ні. І якщо вони вирішать допомогти, це буде дуже добре для Китаю, а якщо ні — це не буде добре ні для кого“, — сказав Д.Трамп.
Водночас він не пояснив, яким саме чином збирається “розбиратися” із Пхеньяном.
Як заявила в розмові з виданням заступник радника президента США з питань безпеки Кетлін Троя-Макфарленд, існує ймовірність, що КНДР ще до кінця першого президентського строку Д.Трампа зможе створити ядерну зброю великого радіусу дії, здатну завдати удару по території Сполучених Штатів.
Нагадаємо, 18 березня після зустрічі з міністром закордонних справ КНР Ваном Ї держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив про намір двох країн поглибити співпрацю задля нейтралізації загрози, пов’язаної з розвитком ядерної програми Північної Кореї.
Раніше Р.Тіллерсон не виключив можливості воєнного конфлікту з КНДР, якщо ця країна загрожуватиме американським або південнокорейським військам.