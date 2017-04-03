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США можуть самостійно "розібратися" з Північною Кореєю – Д.Трамп

США можуть самостійно "розібратися" з Північною Кореєю – Д.Трамп

Київ • УНН

 • 11508 перегляди

КИЇВ. 3 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати самостійно “розберуться” із ядерною загрозою з боку Північної Кореї — з допомогою або без допомоги Китаю. Про це передає УНН із посиланням на BBC.

Цю заяву глава Білого дому зробив напередодні запланованого на 6 — 7 квітня візиту до США голови Китайської Народної Республіки Сі Цзиньпіна.

“Якщо Китай не планує розбиратися з Північною Кореєю, то це зробимо ми. Я кажу вам це”, — заявив Д.Трамп в інтерв’ю Financial Times.

На запитання, чи вважає він, що США можуть впоратися з цією проблемою самостійно, американський президент відповів: "Цілком".

"Китай має великий вплив на Північну Корею. І Китай або вирішить допомогти нам із Північною Кореєю, або ні. І якщо вони вирішать допомогти, це буде дуже добре для Китаю, а якщо ні — це не буде добре ні для кого“, — сказав Д.Трамп.

Водночас він не пояснив, яким саме чином збирається “розбиратися” із Пхеньяном.

Як заявила в розмові з виданням заступник радника президента США з питань безпеки Кетлін Троя-Макфарленд, існує ймовірність, що КНДР ще до кінця першого президентського строку Д.Трампа зможе створити ядерну зброю великого радіусу дії, здатну завдати удару по території Сполучених Штатів.

Нагадаємо, 18 березня після зустрічі з міністром закордонних справ КНР Ваном Ї держсекретар США Рекс Тіллерсон заявив про намір двох країн поглибити співпрацю задля нейтралізації загрози, пов’язаної з розвитком ядерної програми Північної Кореї.

Раніше Р.Тіллерсон не виключив можливості воєнного конфлікту з КНДР, якщо ця країна загрожуватиме американським або південнокорейським військам.

 

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