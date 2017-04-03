США могут самостоятельно "разобраться" с Северной Кореей – Д.Трамп
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты самостоятельно “разберутся” с ядерной угрозой со стороны Северной Кореи — с помощью или без помощи Китая. Об этом передает УНН со ссылкой на BBC .
Это заявление глава Белого дома сделал накануне запланированного на 6 — 7 апреля визита в США председателя КНР Си Цзиньпина.
“Если Китай не планирует разбираться с Северной Кореей, то это сделаем мы. Я говорю вам это”, — заявил Д.Трамп в интервью Financial Times.
На вопрос, считает ли он, что США могут справиться с этой проблемой самостоятельно, американский президент ответил: “Вполне”.
“Китай имеет большое влияние на Северную Корею. И Китай или решит помочь нам с Северной Кореей, или нет. И если они решат помочь, это будет очень хорошо для Китая, а если нет — это не будет хорошо ни для кого”, — сказал Д.Трамп.
При этом он не пояснил, каким образом собирается “разбираться” с Пхеньяном.
Как заявила в беседе с изданием заместитель советника президента США по вопросам безопасности Кэтлин Троя-Макфарленд, существует вероятность, что КНДР еще до конца первого президентского срока Д.Трампа сможет создать ядерное оружие большого радиуса действия, способное нанести удар по территории Соединенных Штатов.
Напомним, 18 марта после встречи с министром иностранных дел КНР Ваном И госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о намерении двух стран углубить сотрудничество для нейтрализации угрозы, связанной с развитием ядерной программы Северной Кореи.
Ранее Р.Тиллерсон не исключил возможности военного конфликта с КНДР, если эта страна будет угрожать американским или южнокорейским войскам.