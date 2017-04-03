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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 72652 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

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США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 168000 просмотра

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11 марта, 14:39 • 123401 просмотра

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США могут самостоятельно "разобраться" с Северной Кореей – Д.Трамп

США могут самостоятельно "разобраться" с Северной Кореей – Д.Трамп

Киев  •  УНН

 • 11498 просмотра

КИЕВ. 3 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты самостоятельно “разберутся” с ядерной угрозой со стороны Северной Кореи — с помощью или без помощи Китая. Об этом передает УНН со ссылкой на BBC .

Это заявление глава Белого дома сделал накануне запланированного на 6 — 7 апреля визита в США председателя КНР Си Цзиньпина.

“Если Китай не планирует разбираться с Северной Кореей, то это сделаем мы. Я говорю вам это”, — заявил Д.Трамп в интервью Financial Times.

На вопрос, считает ли он, что США могут справиться с этой проблемой самостоятельно, американский президент ответил: “Вполне”.

“Китай имеет большое влияние на Северную Корею. И Китай или решит помочь нам с Северной Кореей, или нет. И если они решат помочь, это будет очень хорошо для Китая, а если нет — это не будет хорошо ни для кого”, — сказал Д.Трамп.

При этом он не пояснил, каким образом собирается “разбираться” с Пхеньяном.

Как заявила в беседе с изданием заместитель советника президента США по вопросам безопасности Кэтлин Троя-Макфарленд, существует вероятность, что КНДР еще до конца первого президентского срока Д.Трампа сможет создать ядерное оружие большого радиуса действия, способное нанести удар по территории Соединенных Штатов.

Напомним, 18 марта после встречи с министром иностранных дел КНР Ваном И госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил о намерении двух стран углубить сотрудничество для нейтрализации угрозы, связанной с развитием ядерной программы Северной Кореи.

Ранее Р.Тиллерсон не исключил возможности военного конфликта с КНДР, если эта страна будет угрожать американским или южнокорейским войскам.

 

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