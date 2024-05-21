США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України цього тижня - Politico
Київ • УНН
Очікується, що США оприлюднять новий пакет військової допомоги Україні до кінця поточного тижня.
США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України цього тижня, повідомило Politico 20 травня, пише УНН.
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"Коли міністр оборони Ллойд Остін розпочне чергове засідання Контактної групи з оборони України, напевно, не буде оголошено про збільшення військової допомоги США Україні, але новий пакет може бути пізніше цього тижня, повідомили два американські чиновники", - ідеться у повідомленні видання.
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