США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України цього тижня - Politico

США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України цього тижня, повідомило Politico 20 травня, пише УНН.

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"Коли міністр оборони Ллойд Остін розпочне чергове засідання Контактної групи з оборони України, напевно, не буде оголошено про збільшення військової допомоги США Україні, але новий пакет може бути пізніше цього тижня, повідомили два американські чиновники", - ідеться у повідомленні видання.

Остін розповів, що входитиме до пакета допомоги Україні на 400 млн доларів