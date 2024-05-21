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США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України цього тижня - Politico

США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України цього тижня - Politico

Київ • УНН

 • 70259 перегляди

Очікується, що США оприлюднять новий пакет військової допомоги Україні до кінця поточного тижня.

США можуть оголосити про новий пакет військової допомоги для України цього тижня, повідомило Politico 20 травня, пише УНН.

Деталі

"Коли міністр оборони Ллойд Остін розпочне чергове засідання Контактної групи з оборони України, напевно, не буде оголошено про збільшення військової допомоги США Україні, але новий пакет може бути пізніше цього тижня, повідомили два американські чиновники", - ідеться у повідомленні видання.

Остін розповів, що входитиме до пакета допомоги Україні на 400 млн доларів20.05.24, 20:10 • 36099 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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