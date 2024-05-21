США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе - Politico

США могут объявить о новом пакете военной помощи для Украины на этой неделе, сообщило Politico 20 мая, пишет УНН.

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"Когда министр обороны Ллойд Остин начнет очередное заседание Контактной группы по обороне Украины, наверное, не будет объявлено об увеличении военной помощи США Украине, но новый пакет может быть позже на этой неделе, сообщили два американских чиновника", - говорится в сообщении издания.

Остин рассказал, что будет входить в пакет помощи Украине на 400 млн долларов