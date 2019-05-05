США: ми засуджуємо обстріл Ізраїлю радикалами з сектора Гази

“Сполучені Штати рішуче засуджують масивні ракетні обстріли, що наразі тривають, з боку ХАМАС і палестинського „Ісламського джихаду“, спрямовані проти ні в чому не винних цивільних осіб і їх громад на всій території Ізраїлю. Ми закликаємо тих, хто відповідальний за це насильство, негайно припинити цю агресію . Ми стоїмо на боці Ізраїлю і повністю підтримуємо його право на самооборону перед обличчям цих огидних нападів”, — наголошується в документі.

Держдепартамент також закликав американських громадян проявляти обережність при відвідуванні регіону.

Палестинські радикали з сектора Газа з ранку суботи випустили понад 250 ракет по Ізраїлю, у відповідь ізраїльські військові вразили 120 військових об’єктів радикальних рухів ХАМАС і “Ісламський джихад” на території анклаву, повідомила раніше прес-служба армії єврейської держави. Масований обмін ударами перервав період відносного затишшя, що тривав близько місяця.