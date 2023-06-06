США мають розвіддані про докладний план України щодо атак газопроводу "Північний потік" - Washington Post

Деталі

Подробиці плану, про які раніше не повідомлялося, було зібрано європейською розвідувальною службою та передано ЦРУ у червні 2022 року. Вони містять деякі з найбільш конкретних на сьогодні доказів, які пов'язують уряд України з можливою атакою у Балтійському морі.

Повідомлення європейської розвідки були опубліковані в чат-платформі Discord, ймовірно, членом Національної гвардії ВПС США Джеком Тейшейрою. The Washington Post отримала копію від одного із онлайн-друзів Тейшейри.

Звіт розвідки базувався на інформації, отриманій від людини в Україні. Дуже конкретні деталі, зокрема кількість оперативників та методи нападу, показують, що майже рік у західних союзників були підстави підозрювати Київ у диверсії. Ця оцінка тільки посилилася останніми місяцями, коли слідчі правоохоронних органів Німеччини виявили докази вибуху, які мають вражаючу схожість з тим, що, за словами європейської служби, планувала Україна.

26 вересня три підводні вибухи викликали масові витоки на трубопроводах «Північний потік 1» та «Північний потік 2», внаслідок чого не постраждала лише одна з чотирьох газових ланок мережі. Деякі представники адміністрації Байдена спочатку припустили, що росія винна.

Чиновники адміністрації Байдена тепер приватно визнають, що немає жодних доказів, які переконливо вказують на причетність москви.

«Усі причетні до операції підпорядковувалися безпосередньо генералу Валерію Залужному, найвищому військовому офіцеру країни, який був поставлений на чолі, щоб президент України Володимир Зеленський не дізнався про операцію», - йдеться у повідомленні розвідки.

У зведенні розвідки йдеться, що українська військова операція була «припинена» через причини, які залишаються неясними. Згідно зі звітом, українці планували атакувати трубопровід одразу після великих військово-морських навчань союзників, відомих як BALTOPS, що проходили з 5 по 17 червня 2022 року.

У звіті європейської розвідки наголошується, що українські оперативники планували атакувати газопровід «Північний потік-1», але нічого не йдеться про новішу гілку «Північний потік-2».

Але звіт європейської розвідки був не єдиним свідченням, яке вказує на роль Києва у вибуху трубопроводу, додає видання.

The Post раніше повідомляла, що уряди, які розслідували вибухи, виявили повідомлення, які показали, що проукраїнські особи або організації обговорювали можливість нападу на трубопроводи Nord Stream. Ці розмови мали місце до атаки, але були виявлені тільки після неї, коли шпигунські агентства вивчили дані у пошуках можливих доказів, сказав високопосадовець західної служби безпеки.

У лютому цього року, напередодні перших роковин війни, військова розвідка України погодилася «на прохання Вашингтона» відкласти заплановані удари по москві, згідно з іншим розвідувальним документом, який просочився на Discord. Цей інцидент продемонстрував ширшу напруженість, яка існувала протягом усієї війни: Україна, яка прагне перенести війну на рідну територію росії, інколи стримується Сполученими Штатами.

Офіційні особи у Вашингтоні та Європі попередили Україну про напади за межами її території, які, на їхню думку, зайшли надто далеко. Після того, як у серпні під москвою внаслідок вибуху замінованого автомобіля загинула Дар'я Дугіна внаслідок нападу, який, ймовірно, призначався для її батька — відомого російського націоналіста, чиї роботи допомогли сформувати кремлівський наратив про Україну, — західні офіційні особи заявили, що дали зрозуміти Зеленському, що цей напад було розцінено як провокацію і могло призвести до жорсткої відповіді з боку росії.