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США имеют разведданные о подробном плане Украины по атакам газопровода "Северный поток" - Washington Post

Киев • УНН

 • 656745 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. За три месяца до того, как диверсанты взорвали газопровод «Северный поток», администрация Байдена узнала от близкого соратника, что украинские военные планировали тайную атаку на подводную сеть с использованием небольшой группы водолазов, которые подчинялись непосредственно главнокомандующему украинских вооруженных сил, информирует Washington Post, передает УНН.

США имеют разведданные о подробном плане Украины по атакам газопровода "Северный поток" - Washington Post

Детали

Подробности плана, о которых ранее не сообщалось, были собраны европейской разведывательной службой и переданы ЦРУ в июне 2022 года. Они содержат некоторые из самых конкретных на сегодня доказательств, которые связывают правительство Украины с возможной атакой в Балтийском море.

Сообщения европейской разведки были опубликованы в чат-платформе Discord, вероятно, членом Национальной гвардии ВВС США Джеком Тейшейройрой. The Washington Post получила копию от одного из онлайн-друзей Тейшейры.

Отчет разведки базировался на информации, полученной от человека в Украине. Очень конкретные детали, включая количество оперативников и методы нападения, показывают, что почти год у западных союзников были основания подозревать Киев в диверсии. Эта оценка только усилилась в последние месяцы, когда следователи правоохранительных органов Германии обнаружили доказательства взрыва, которые имеют поразительное сходство с тем, что, по словам европейской службы, планировала Украина.

26 сентября три подводных взрыва вызвали массовые утечки на трубопроводах «Северный поток 1» и «Северный поток 2», в результате чего не пострадала только одна из четырех газовых звеньев сети. Некоторые представители администрации Байдена сначала предположили, что россия виновата.

Чиновники администрации Байдена теперь частным образом признают, что нет никаких доказательств, убедительно указывающих на причастность москвы.

«Все причастные к операции подчинялись непосредственно генералу Валерию Залужному, высшему военному офицеру страны, который был поставлен во главе, чтобы президент Украины Владимир Зеленский не узнал об операции», — говорится в сообщении разведки.

В сводке разведки говорится, что украинская военная операция была «приостановлена» по причинам, которые остаются неясными. Согласно отчету, украинцы планировали атаковать трубопровод сразу после крупных военно-морских учений союзников, известных как BALTOPS, проходивших с 5 по 17 июня 2022 года.

В отчете европейской разведки отмечается, что украинские оперативники планировали атаковать газопровод «Северный поток-1», но ничего не говорится о более новой ветке «Северный поток-2».

Но отчет европейской разведки был не единственным свидетельством, указывающим на роль Киева во взрыве трубопровода, добавляет издание.

The Post ранее сообщала, что правительства, расследовавшие взрывы, обнаружили сообщения, которые показали, что проукраинские лица или организации обсуждали возможность нападения на трубопроводы Nord Stream. Эти разговоры имели место до атаки, но были обнаружены только после нее, когда шпионские агентства изучили данные в поисках возможных доказательств, сказал высокопоставленный чиновник западной службы безопасности.

В феврале этого года, накануне первой годовщины войны, военная разведка Украины согласилась «на просьбу Вашингтона» отложить запланированные удары по москве, согласно другому разведывательному документу, который просочился на Discord. Этот инцидент продемонстрировал более широкую напряженность, которая существовала на протяжении всей войны: Украина, которая стремится перенести войну на родную территорию россии, иногда сдерживается Соединенными Штатами.

Официальные лица в Вашингтоне и Европе предупредили Украину о нападениях за пределами ее территории, которые, по их мнению, зашли слишком далеко. После того как в августе под Москвой в результате взрыва заминированного автомобиля погибла Дарья Дугина в результате нападения, которое, вероятно, предназначалось для ее отца — известного российского националиста, чьи работы помогли сформировать кремлевский нарратив об Украине, — западные официальные лица заявили, что дали понять Зеленскому, что это нападение было расценено как провокация и могло привести к жесткому ответу со стороны россии.

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