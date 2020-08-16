США мають намір розмістити ракети середньої дальності у Японії

“Це як раз той вид оборонних здібностей, які такі країни, як Японія, будуть в майбутньому хотіти і в яких матиумуть потребу”, — підкреслив він. Біллінгслі також зазначив, що США хотіли вести переговори з “колегами і союзниками в Азії про безпосередню загрозу з боку Китаю, який нарощує свій ядерний потенціал”, і про те, які “оборонні можливості будуть потрібні в майбутньому для захисту альянсу” від такої загрози.

Біллиіслі також зазначив, що в США в даний час відразу по декількох напрямках ведеться розробка гіперзвукового озброєння. “Це стабілізуючі оборонні потужності для Азіатсько-Тихоокеанського регіону, які дадуть гарантію того, що наші союзники, друзі і партнери будуть захищені, і що Китай не зможе вдатися до військового шантажу”, — наводить слова Биллингсли японське видання.

Раніше японські ЗМІ вже повідомляли, що США почали консультації з японською стороною з приводу розгортання нових ракет середньої дальності після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД), проте влада Японії офіційно інформацію про початок таких переговорів не підтверджувала. Міністр оборони США Марк Еспер також висловлював намір розмістити ракети середньої дальності в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні.

Додамо, Японія планує приєднатися до альянсу західних розвідок “П’ять очей”.