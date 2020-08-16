США намерены разместить ракеты средней дальности в Японии

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83410 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101990 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126836 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107426 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127428 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101287 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102113 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104051 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101959 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101508 просмотра

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Актуальное
США намерены разместить ракеты средней дальности в Японии

США намерены разместить ракеты средней дальности в Японии

Киев  •  УНН

 • 14591 просмотра

КИЕВ. 16 августа. УНН. США рассматривают возможность размещения в будущем ракет средней дальности в Азиатском регионе, включая Японию. Об этом в воскресенье заявил японской деловой газете Nikkei спецпредставитель президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли, пишет УНН.

“Это как раз тот вид оборонительных способностей, которые такие страны, как Япония, будут в будущем хотеть и в каких будут нуждаться”, — подчеркнул он. Биллингсли также отметил, что США хотели вести переговоры с “коллегами и союзниками в Азии о непосредственной угрозе со стороны Китая, наращивающего свой ядерный потенциал”, и о том, какие “оборонительные возможности потребуются в будущем для защиты альянса” от такой угрозы.

Биллингсли также отметил, что в США в настоящее время сразу по нескольким направлениям ведется разработка гиперзвукового вооружения. “Это стабилизирующие оборонительные мощности для Азиатско-Тихоокеанского региона, которые дадут гарантию того, что наши союзники, друзья и партнеры будут защищены, и что Китай не сможет прибегнуть к военному шантажу”, — приводит слова Биллингсли японское издание.

Ранее японские СМИ уже сообщали, что США начали консультации с японской стороной по поводу развертывания новых ракет средней дальности после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), однако власти Японии официально информацию о начале таких переговоров не подтверждали. Министр обороны США Марк Эспер также высказывал намерение разместить ракеты средней дальности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Добавим, Япония планирует присоединиться к альянсу западных разведок “Пять глаз”.

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