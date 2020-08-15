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Японія планує долучитися до альянсу західних розвідок "П'ять очей"

Японія планує долучитися до альянсу західних розвідок "П'ять очей"

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 серпня. УНН. Японія в перспективі хотіла б стати членом розвідувального альянсу “П’ять очей” (Five Eyes, FVEY), до якого входять США, Велика Британія, Нова Зеландія, Канада та Австралія. Про це в опублікованому в суботу інтерв’ю діловій газеті Nikkei заявив міністр оборони Японії Таро Коно, передає УНН.

“Всі ці країни поділяють однакові цінності. Японія могла б стати ближче (до альянсу), навіть розширити його до “Шести очей”, — зазначив Коно. Глава японського оборонного відомства також підкреслив, що розширення зв’язків з альянсом відкриє Японії доступ до найважливішої секретної інформації, а також допоможе японській стороні більш оперативно ділитися власними розвідувальними даними. Японія, хоча і не є членом альянсу, надає йому власні розвіддані в разі потреби.

Міністр оборони Японії також зазначив, що розвиток співробітництва в рамках FVEY допоможе протидії активності КНР в регіоні. “Багато країн вважають, що Китай намагається в односторонньому порядку змінити статус-кво, включаючи Східно-Китайське і Південно-Китайські моря, а також китайсько-індійський кордон і Гонконг”, — зазначив він, підкресливши, що дії Пекіна в СКМ і ПКМ викликають у нього, “як у міністра оборони і людини, відповідальної за безпеку Японії, серйозну стурбованість”.

У той же час Коно висловив думку, що для офіційного приєднання Японії до альянсу немає необхідності проходити певні процедури. “Ми просто приставимо свій стілець до їхнього столу і скажемо, що ми в справі”, — зазначив він.

В рамках альянсу “П’ять очей” також діє угода про радіотехнічну розвідувальну діяльність (UKUSA), на основі якої здійснюється збір і аналіз інформації в різних регіонах світу. Кожна з країн-учасниць угоди несе відповідальність за збір і аналіз розвідувальної інформації в тому чи іншому регіоні.

Раніше стало відомо, що Японія повністю планує відмовитися від розгортання американських комплексів ППО на власній території.

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