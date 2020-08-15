Япония планирует присоединиться к альянсу западных разведок "Пять глаз"

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 90914 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 103514 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 129173 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 108733 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128899 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101652 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102405 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104117 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

Эксклюзив
"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 101980 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

Эксклюзив
Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам
4 марта, 07:12 • 101520 просмотра

Минздрав поощряет самолечение: Комаровский объяснил, почему скидки на лекарства не помогут украинцам

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Актуальное
Япония планирует присоединиться к альянсу западных разведок "Пять глаз"

Япония планирует присоединиться к альянсу западных разведок "Пять глаз"

Киев  •  УНН

 • 17272 просмотра

КИЕВ. 15 августа. УНН. Япония в перспективе хотела бы стать членом разведывательного альянса “Пять глаз” (Five Eyes, FVEY), в который входят США, Великобритания, Новая Зеландия, Канада и Австралия. Об этом в опубликованном в субботу интервью деловой газете Nikkei заявил министр обороны Японии Таро Коно, передает УНН.

“Все эти страны разделяют одинаковые ценности. Япония могла бы стать ближе (к альянсу), даже расширить его до “Шести глаз”, — отметил Коно. Глава японского оборонного ведомства также подчеркнул, что расширение связей с альянсом откроет Японии доступ к важнейшей секретной информации, а также поможет японской стороне более оперативно делиться собственными разведывательными данными. Япония, хотя и не является членом альянса, предоставляет ему собственные разведданные в случае необходимости.

Министр обороны Японии также отметил, что развитие сотрудничества в рамках FVEY поможет противодействию активности КНР в регионе. “Многие страны считают, что Китай пытается в одностороннем порядке изменить статус-кво, включая Восточно-Китайское и Южно-Китайские моря, а также китайско-индийскую границу и Гонконг”, — отметил он, подчеркнув, что действия Пекина в ВКМ и ЮКМ вызывают у него, “как у министра обороны и человека, ответственного за безопасность Японии, серьезную обеспокоенность”.

В то же время Коно выразил мнение, что для официального присоединения Японии к альянсу нет необходимости проходить определенные процедуры. “Мы просто приставим свой стул к их столу и скажем, что мы в деле”, — отметил он.

В рамках альянса “Пять глаз” также действует соглашение о радиотехнической разведывательной деятельности (UKUSA), на основе которого осуществляется сбор и анализ информации в различных регионах мира. Каждая из стран-участниц соглашения несет ответственность за сбор и анализ разведывательной информации в том или ином регионе.

Ранее стало известно, что Япония полностью планирует отказаться от развертывания американских комплексов ПВО на собственной территории.

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