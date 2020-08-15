Япония планирует присоединиться к альянсу западных разведок "Пять глаз"
Киев • УНН
КИЕВ. 15 августа. УНН. Япония в перспективе хотела бы стать членом разведывательного альянса “Пять глаз” (Five Eyes, FVEY), в который входят США, Великобритания, Новая Зеландия, Канада и Австралия. Об этом в опубликованном в субботу интервью деловой газете Nikkei заявил министр обороны Японии Таро Коно, передает УНН.
“Все эти страны разделяют одинаковые ценности. Япония могла бы стать ближе (к альянсу), даже расширить его до “Шести глаз”, — отметил Коно. Глава японского оборонного ведомства также подчеркнул, что расширение связей с альянсом откроет Японии доступ к важнейшей секретной информации, а также поможет японской стороне более оперативно делиться собственными разведывательными данными. Япония, хотя и не является членом альянса, предоставляет ему собственные разведданные в случае необходимости.
Министр обороны Японии также отметил, что развитие сотрудничества в рамках FVEY поможет противодействию активности КНР в регионе. “Многие страны считают, что Китай пытается в одностороннем порядке изменить статус-кво, включая Восточно-Китайское и Южно-Китайские моря, а также китайско-индийскую границу и Гонконг”, — отметил он, подчеркнув, что действия Пекина в ВКМ и ЮКМ вызывают у него, “как у министра обороны и человека, ответственного за безопасность Японии, серьезную обеспокоенность”.
В то же время Коно выразил мнение, что для официального присоединения Японии к альянсу нет необходимости проходить определенные процедуры. “Мы просто приставим свой стул к их столу и скажем, что мы в деле”, — отметил он.
В рамках альянса “Пять глаз” также действует соглашение о радиотехнической разведывательной деятельности (UKUSA), на основе которого осуществляется сбор и анализ информации в различных регионах мира. Каждая из стран-участниц соглашения несет ответственность за сбор и анализ разведывательной информации в том или ином регионе.
Ранее стало известно, что Япония полностью планирует отказаться от развертывания американских комплексов ПВО на собственной территории.