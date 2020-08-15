Япония планирует присоединиться к альянсу западных разведок "Пять глаз"

“Все эти страны разделяют одинаковые ценности. Япония могла бы стать ближе (к альянсу), даже расширить его до “Шести глаз”, — отметил Коно. Глава японского оборонного ведомства также подчеркнул, что расширение связей с альянсом откроет Японии доступ к важнейшей секретной информации, а также поможет японской стороне более оперативно делиться собственными разведывательными данными. Япония, хотя и не является членом альянса, предоставляет ему собственные разведданные в случае необходимости.

Министр обороны Японии также отметил, что развитие сотрудничества в рамках FVEY поможет противодействию активности КНР в регионе. “Многие страны считают, что Китай пытается в одностороннем порядке изменить статус-кво, включая Восточно-Китайское и Южно-Китайские моря, а также китайско-индийскую границу и Гонконг”, — отметил он, подчеркнув, что действия Пекина в ВКМ и ЮКМ вызывают у него, “как у министра обороны и человека, ответственного за безопасность Японии, серьезную обеспокоенность”.

В то же время Коно выразил мнение, что для официального присоединения Японии к альянсу нет необходимости проходить определенные процедуры. “Мы просто приставим свой стул к их столу и скажем, что мы в деле”, — отметил он.

В рамках альянса “Пять глаз” также действует соглашение о радиотехнической разведывательной деятельности (UKUSA), на основе которого осуществляется сбор и анализ информации в различных регионах мира. Каждая из стран-участниц соглашения несет ответственность за сбор и анализ разведывательной информации в том или ином регионе.

Ранее стало известно, что Япония полностью планирует отказаться от развертывания американских комплексов ПВО на собственной территории.