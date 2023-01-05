США хочуть модернізувати боєприпаси часів "холодної війни" для України - Politico
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. У США розпочалися переговори за зачиненими дверима про вилучення боєприпасів часів холодної війни з бункерів та модернізації, щоб вони були корисні для України. Про це УНН повідомляє з посиланням на Politico.
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За інформацією джерела видання, у Вашингтоні розпочалися переговори за зачиненими дверима про вилучення боєприпасів часів холодної війни та їх модернізацію. Одна з таких програм уже запущена: ракети для давно знятих із озброєння систем ППО HAWK американського виробництва мають отримати необхідні оновлення для відправлення у бій проти російських окупантів.
«Ракети HAWK будуть з'єднані з кількома пусковими установками, які Іспанія зобов'язалася надіслати Україні. «HAWK» досі використовується в Європі та інших країнах, але на початку 1990-х років армія США відмовилася від нього на користь системи «Петріот», а це означає, що існуючі ракети на американських складах потребують ремонту», - йдеться у повідомленні.
США також шукають способи перекрити постачання іранських безпілотників.
«Ми шукаємо способи націлитись на іранське виробництво БПЛА за допомогою санкцій, експортного контролю та переговорів з приватними компаніями, деталі яких використовувалися у виробництві», — заявила офіційний представник Ради національної безпеки Едріенн Вотсон.
«Ми оцінюємо подальші кроки, які ми можемо зробити з погляду експортного контролю, щоб обмежити доступ Ірану до технологій, що використовуються в дронах».
Доповнення
Україна веде переговори про постачання нових систем NASAM, IRIS-T, Crotale. Також Київ зацікавлений у додатковому отриманні зенітних установок типу Gepard та «Вулкан».