США хотят модернизировать боеприпасы времен "холодной войны" для Украины - Politico

$41.080.11
45.050.50
ukru
НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
8 апреля, 18:32 • 21232 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

Эксклюзив
8 апреля, 14:05 • 78388 просмотра

Скандал в АРМА из-за “слива” информации об обыске: ответственность может дойти до Думы

Эксклюзив
8 апреля, 13:48 • 118660 просмотра

Ценовое регулирование Минздрава может оставить больницы без жизненно важных препаратов - врач

8 апреля, 12:22 • 118129 просмотра

Силы обороны взяли в плен двух граждан Китая в Донецкой области - Зеленский

Эксклюзив
8 апреля, 10:26 • 267856 просмотра

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности

8 апреля, 10:19 • 133260 просмотра

Делегация Украины планирует посетить США для переговоров по соглашению о полезных ископаемых в конце недели - Bloomberg

8 апреля, 08:53 • 121907 просмотра

Минфин: все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме, так же будет и в дальнейшем

8 апреля, 06:46 • 372591 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 05:47 • 83793 просмотра

Трамп недоволен тем, что россия "как сумасшедшая бомбит" Украину

7 апреля, 16:13 • 136497 просмотра

Украина инициировала срочное заседание Совбеза ООН из-за жестокого удара рф по Кривому Рогу

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

−2°
1.7м/с
76%
Популярные новости

ПАСЕ приняла резолюцию об угрозе демократии из-за иностранного вмешательства: почему она важна для Украины

8 апреля, 15:56 • 13353 просмотра

За 15 дней "энергетического перемирия" армия рф убила 36 украинцев, среди них 9 детей - ЦПД

8 апреля, 16:12 • 13009 просмотра

Руководитель подразделения НАБУ Романюк накупил элитных авто и недвижимости и записал их на родственников - расследование

8 апреля, 16:28 • 12312 просмотра

ГУР отразило масштабную кибератаку российских спецслужб на портал War&Sanctions

8 апреля, 16:33 • 11904 просмотра

“Кладут солдат батальонами”: в Ровенском ОТЦК отреагировали на скандальные заявления подполковника

8 апреля, 19:17 • 14779 просмотра
публикации

Время — на стороне Сокура. Почему НАПК до сих пор не привлекло бывшего чиновника ГНС к ответственности
Эксклюзив

8 апреля, 10:26 • 267856 просмотра

Десерты без яиц: 7 вкусных рецептов к Пасхе

8 апреля, 08:49 • 293823 просмотра

Сегодня День любителей зоопарка: как зверинцы защищают животных во время войны в Украине

8 апреля, 06:46 • 372591 просмотра

Почему важно чаще стирать постель, если спите с домашними любимцами: простые советы

7 апреля, 12:16 • 348177 просмотра

"Мамины агенты" в АРМА: как в структуре Думы мониторят судебные решения и "сливают" информацию об обысках

7 апреля, 10:58 • 395358 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Михаил Федоров

Элон Маск

Олег Синегубов

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Харьков

Белый дом

Днепропетровская область

Реклама
УНН Lite

Меган Маркл призналась, что после родов пережила медицинский страх за жизнь

8 апреля, 14:40 • 77900 просмотра

Блейк Лайвли извинилась перед Тейлор Свифт за то, что втянула ее в судебную тяжбу

8 апреля, 13:10 • 111708 просмотра

Домашние животные могут оказывать такое же психологическое воздействие на человека, как и брак - исследование

8 апреля, 11:57 • 130987 просмотра

Мадонна и Элтон Джон на шоу SNL "закопали топор" неприязни, длившейся десятилетие

8 апреля, 09:59 • 170569 просмотра

Рэпер Эминем впервые стал дедушкой

7 апреля, 15:32 • 79794 просмотра
Актуальное

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Вашингтон Пост

YouTube

Форбс

США хотят модернизировать боеприпасы времен "холодной войны" для Украины - Politico

Киев • УНН

 • 541896 просмотра

КИЕВ. 5 января. УНН. В США начались переговоры за закрытыми дверями об изъятии боеприпасы времен холодной войны из бункеров и модернизации, чтобы они были полезны для Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.

США хотят модернизировать боеприпасы времен "холодной войны" для Украины - Politico

Детали

По информации источника издания, в Вашингтоне начались переговоры за закрытыми дверями об изъятии боеприпасов времен холодной войны и их модернизации. Одна из таких программ уже запущена: ракеты для давно снятых с вооружения систем ПВО HAWK американского производства должны получить необходимые обновления для отправки в бой против российских оккупантов.

«Ракеты HAWK будут соединены с несколькими пусковыми установками, которые Испания обязалась отправить Украине. «HAWK» до сих пор используется в Европе и других странах, но в начале 1990-х годов армия США отказалась от него в пользу системы «Пэтриот», а это означает, что существующие ракеты на американских складах нуждаются в ремонте», - говориться в сообщении.

США также ищут способы перекрыть поставки иранских беспилотников.

«Мы ищем способы нацелиться на иранское производство БПЛА с помощью санкций, экспортного контроля и переговоров с частными компаниями, детали которых использовались в производстве», — заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

«Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые мы можем предпринять с точки зрения экспортного контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, используемым в дронах».

Дополнение

Украина ведет переговоры о поставках новых систем NASAM, IRIS-T, Crotale. Также Киев заинтересован в дополнительном получении зенитных установок типа Gepard и «Вулкан».

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

ВойнаНовости Мира
Brent
$60.27
Bitcoin
$76,505.60
S&P 500
$5,035.61
Tesla
$228.59
Газ TTF
$36.23
Золото
$2,994.30
Ethereum
$1,467.60