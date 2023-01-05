США хотят модернизировать боеприпасы времен "холодной войны" для Украины - Politico

Детали

По информации источника издания, в Вашингтоне начались переговоры за закрытыми дверями об изъятии боеприпасов времен холодной войны и их модернизации. Одна из таких программ уже запущена: ракеты для давно снятых с вооружения систем ПВО HAWK американского производства должны получить необходимые обновления для отправки в бой против российских оккупантов.

«Ракеты HAWK будут соединены с несколькими пусковыми установками, которые Испания обязалась отправить Украине. «HAWK» до сих пор используется в Европе и других странах, но в начале 1990-х годов армия США отказалась от него в пользу системы «Пэтриот», а это означает, что существующие ракеты на американских складах нуждаются в ремонте», - говориться в сообщении.

США также ищут способы перекрыть поставки иранских беспилотников.

«Мы ищем способы нацелиться на иранское производство БПЛА с помощью санкций, экспортного контроля и переговоров с частными компаниями, детали которых использовались в производстве», — заявила официальный представитель Совета национальной безопасности Эдриенн Уотсон.

«Мы оцениваем дальнейшие шаги, которые мы можем предпринять с точки зрения экспортного контроля, чтобы ограничить доступ Ирана к технологиям, используемым в дронах».

Дополнение

Украина ведет переговоры о поставках новых систем NASAM, IRIS-T, Crotale. Также Киев заинтересован в дополнительном получении зенитных установок типа Gepard и «Вулкан».