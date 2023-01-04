Украина ведет переговоры о поставках новых систем NASAM, IRIS-T и Crotale

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«Буду максимально конкретным относительно неотложных потребностей Сил обороны Украины. Первая группа потребностей касается всех без исключения средств противовоздушной и противоракетной обороны, в том числе и боеприпасов к ним. Украине нужно как можно больше высокотехнологичных систем ПВО. Поэтому мы ведем переговоры не только о новых батареях Patriot, но и о поставках новых систем NASAM, IRIS-T, Crotale», - рассказал Кулеба.

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Он отметил, что Украина благодарна Германии, Норвегии, Франции, США за уже принятые решения.

«И работаем над ускорением новых подобных решений или от них, или подобных решений от других стран», - сказал Кулеба.

По его словам, Украина также заинтересована в дополнительном получении зенитных установок типа Gepard и «Вулкан», переносных зенитных комплексов, вроде Stinger и других.

«Все эти средства необходимы для того, чтобы украинское небо быстрее стало неприступной стеной для государства террориста. Другой чрезвычайно важной потребностью остаются артиллерийские снаряды всех калибров. Мы обращаемся ко всем государствам партнерам максимально ускорить дополнительные поставки», - рассказал Кулеба.

Напомним

Система Patriot вошла в новый пакет военной помощи США.