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Україна веде перемовини про постачання нових систем NASAM, IRIS-T та Crotale

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 січня. УНН. Україна веде перемовини про постачання нових систем NASAM, IRIS-T, Crotale. Також Київ зацікавлений у додатковому отриманні зенітних установок типу Gepard та «Вулкан». Про це повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Україна веде перемовини про постачання нових систем NASAM, IRIS-T та Crotale

Цитата

«Буду максимально конкретним щодо невідкладних потреб Сил оборони України. Перша група потреб стосується всіх без винятку засобів протиповітряної та протиракетної оборони, зокрема і боєприпасів до них. Україні потрібно якомога більше високотехнологічних систем ППО. Тому ми ведемо перемовини не лише про нові батареї Patriot, але й про постачання нових систем NASAM, IRIS-T, Crotale», - розповів Кулеба.

Додамо

Він зазначив, що Україна вдячна Німеччині, Норвегії, Франції, США за вже ухвалені рішення.

«Й працюємо над пришвидшенням нових подібних рішень або від них, або подібних рішень від інших країн», - сказав Кулеба.

За його словами, Україна також зацікавлена у додатковому отриманні зенітних установок типу Gepard та «Вулкан», переносних зенітних комплексів, на кшталт Stinger та інших.

«Всі ці засоби необхідні для того, щоб українське небо швидше стало неприступною стіною для держави терориста. Іншою надзвичайно важливою потребою залишаються артилерійські снаряди всіх калібрів. Ми звертаємося до всіх держав партнерів максимально прискорити додаткові постачання», - розповів Кулеба.

Нагадаємо

Система Patriot увійшла до нового пакету військової допомоги США.

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