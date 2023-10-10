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США, Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія нададуть необхідну підтримку Ізраїлю у його боротьбі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 жовтня. УНН. Лідери Сполучених Штатів, Франції, Німеччини, Італії та Великої Британії у спільній заяві в понеділок пообіцяли підтримати Ізраїль у його зусиллях захиститись після нападу терористів ХАМАСу. Про це пише УНН з посиланням на заяву п'ятьох країн, яка опублікована на сайті Білого дому.

Цитата

Очільники держав зауважили, що вони "визнають законні прагнення палестинського народу", але додали, що ХАМАС "не пропонує нічого для палестинського народу, крім більшого терору та кровопролиття".

"Сьогодні ми — президент Франції Макрон, канцлер Німеччини Шольц, прем’єр-міністр Італії Мелоні, прем’єр-міністр Великої Британії Сунак і президент Сполучених Штатів Байден — висловлюємо нашу непохитну та єдину підтримку Держави Ізраїль і наше однозначне засудження ХАМАСу та його жахливих терористичних актів”, - йдеться у заяві. 

Лідери заявляють, що терористичні дії ХАМАС не мають ні виправдання, ні легітимності, і їх необхідно засудити. “Тероризм ніколи не має виправдання”, - додається у заяві разом з тим, що “останніми днями світ із жахом спостерігав за тим, як терористи ХАМАС масово вбивали сім’ї в їхніх будинках, убили понад 200 молодих людей, які насолоджувалися музичним фестивалем, і викрадали літніх жінок, дітей і цілі сім’ї, які зараз утримуються як заручники”.

Держави підтримуватимуть Ізраїль у його зусиллях захистити себе та свій народ від таких звірств. “Ми також підкреслюємо, що зараз не той момент, коли будь-яка сторона, ворожа Ізраїлю, використовує ці напади для отримання вигоди”, - кажуть лідери країн. 

Західні країни визнають законні прагнення палестинського народу та підтримуємо рівність справедливості та свободи як для ізраїльтян, так і для палестинців. 

“Але не помиляйтесь: ХАМАС не представляє ці прагнення, і він не пропонує нічого для палестинського народу, крім більшого терору та кровопролиття.

Найближчими днями ми залишатимемося єдиними та скоординованими, разом як союзники та спільні друзі Ізраїлю, щоб забезпечити Ізраїль здатністю захистити себе та, зрештою, створити умови для мирного та інтегрованого регіону Близького Сходу", — йдеться у спільній заяві західних країн.

Нагадаємо

Високопоставлений чиновник ХАМАСу Аль-Джазірі Мусса Абу Марзук заявив, що угруповування відкрите до обговорень можливого перемир’я з Ізраїлем, оскільки «досягло своїх цілей».

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