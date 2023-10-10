США, Франция, Германия, Италия и Великобритания окажут необходимую поддержку Израилю в его борьбе

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Руководители государств отметили, что они "признают законные устремления палестинского народа", но добавили, что ХАМАС "не предлагает ничего для палестинского народа, кроме большего террора и кровопролития".

"Сегодня мы — президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Италии Мелони, премьер-министр Великобритании Сунак и президент Соединенных Штатов Байден — выражаем нашу непоколебимую и единственную поддержку Государства Израиль и наше однозначное осуждение ХАМАСа и его ужасных террористических актов”, - говорится в заявлении.

Лидеры заявляют, что террористические действия ХАМАС не имеют ни оправдания, ни легитимности, и их необходимо осудить. “терроризм никогда не имеет оправдания”, - добавляется в заявлении вместе с тем, что “в последние дни мир с ужасом наблюдал за тем, как террористы ХАМАС массово убивали семьи в их домах, убили более 200 молодых людей, которые наслаждались музыкальным фестивалем, и похищали пожилых женщин, детей и целые семей, которые сейчас содержатся как заложники”.

Государства будут поддерживать Израиль в его усилиях по защите себя и своего народа от таких злодеяний. “Мы также подчеркиваем, что сейчас не тот момент, когда какая-либо сторона, враждебная Израилю, использует эти нападения для получения выгоды”, - говорят лидеры стран.

Западные страны признают законные устремления палестинского народа и поддерживают равенство справедливости и свободы как для израильтян, так и для палестинцев.

“Но не заблуждайтесь: ХАМАС не представляет эти устремления и не предлагает ничего палестинскому народу, кроме большего террора и кровопролития.

В ближайшие дни мы останемся едиными и скоординированными, вместе как союзники и общие друзья Израиля, чтобы дать Израилю возможность защитить себя и, в конечном итоге, создать условия для мирного и интегрированного региона Ближнего Востока", — говорится в совместном заявлении западных стран.

Напомним

Высокопоставленный чиновник ХАМАСа Аль-Джазири Мусса Абу Марзук заявил, что группировка открыта к обсуждениям возможного перемир’я с Израилем, поскольку «достигло своих целей».

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