США, Франция, Германия, Италия и Великобритания окажут необходимую поддержку Израилю в его борьбе

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Киев • УНН

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КИЕВ. 10 октября. УНН. Лидеры Соединенных Штатов, Франции, Германии, Италии и Великобритании в совместном заявлении в понедельник пообещали поддержать Израиль в его усилиях по защите после нападения террористов ХАМАС. Об этом пишет УНН со ссылкой на заявление пяти стран, которое опубликовано на сайте Белого дома.

Цитата

Руководители государств отметили, что они "признают законные устремления палестинского народа", но добавили, что ХАМАС "не предлагает ничего для палестинского народа, кроме большего террора и кровопролития".

"Сегодня мы — президент Франции Макрон, канцлер Германии Шольц, премьер-министр Италии Мелони, премьер-министр Великобритании Сунак и президент Соединенных Штатов Байден — выражаем нашу непоколебимую и единственную поддержку Государства Израиль и наше однозначное осуждение ХАМАСа и его ужасных террористических актов”, - говорится в заявлении. 

Лидеры заявляют, что террористические действия ХАМАС не имеют ни оправдания, ни легитимности, и их необходимо осудить. “терроризм никогда не имеет оправдания”, - добавляется в заявлении вместе с тем, что “в последние дни мир с ужасом наблюдал за тем, как террористы ХАМАС массово убивали семьи в их домах, убили более 200 молодых людей, которые наслаждались музыкальным фестивалем, и похищали пожилых женщин, детей и целые семей, которые сейчас содержатся как заложники”.

Государства будут поддерживать Израиль в его усилиях по защите себя и своего народа от таких злодеяний. “Мы также подчеркиваем, что сейчас не тот момент, когда какая-либо сторона, враждебная Израилю, использует эти нападения для получения выгоды”, - говорят лидеры стран. 

Западные страны признают законные устремления палестинского народа и поддерживают равенство справедливости и свободы как для израильтян, так и для палестинцев. 

“Но не заблуждайтесь: ХАМАС не представляет эти устремления и не предлагает ничего палестинскому народу, кроме большего террора и кровопролития.

В ближайшие дни мы останемся едиными и скоординированными, вместе как союзники и общие друзья Израиля, чтобы дать Израилю возможность защитить себя и, в конечном итоге, создать условия для мирного и интегрированного региона Ближнего Востока", — говорится в совместном заявлении западных стран.

Напомним

Высокопоставленный чиновник ХАМАСа Аль-Джазири Мусса Абу Марзук заявил, что группировка открыта к обсуждениям возможного перемир’я с Израилем, поскольку «достигло своих целей».

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