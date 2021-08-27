США евакуювали понад 100 тис. людей з Афганістану - Байден

Цитата:

“Попри надзвичайні небезпеки і ризики, ми змогли евакуювати понад 100 000 осіб всього за кілька днів. Ми можемо — і повинні — завершити нашу місію. Терористи нас не зупинять. Ми не дозволимо їм зупинити нашу місію. Продовжимо евакуацію”, - написав Байден.

Деталі

Як повідомляє AFP, з 14 серпня США евакуювали приблизно 100 100 осіб. За 12 годин у четвер з Кабула були евакуйовані близько 7500 осіб.

Доповнення

Бойовики "Талібану" після 11-денного наступу 15 серпня без бою увійшли в Кабул і протягом декількох годин встановили повний контроль над афганською столицею. Президент Афганістану Ашраф Гані повідомив, що склав повноваження, щоб не допустити кровопролиття, і покинув країну. Західні країни евакуюють своїх громадян і співробітників.

Напередодні в аеропорту Кабула загострилася ситуація, західні країни і НАТО попереджали про загрозу атак. І вже 26 серпня біля будівлі аеропорту Кабула сталися два вибухи, влаштованих терористами-смертниками. Повідомлялося, що в результаті теракту загинули не менше 100 осіб, серед яких 13 загиблих американських військовослужбовців.

Президент США Джозеф Байден заявив, що наказав завдати удару у відповідь на теракти в аеропорту Кабула.

Відповідальність за вибухи на себе взяла "Ісламська держава". Один з вибухів прогримів біля воріт аеропорту, другий - недалеко від готелю Baron, де зупинялися військовослужбовці і репортери з Великої Британії, повідомив представник Пентагону Джон Кірбі. "Талібан" засудив напад.