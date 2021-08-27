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США эвакуировали более 100 тыс. человек из Афганистана - Байден

США эвакуировали более 100 тыс. человек из Афганистана - Байден

Киев  •  УНН

 • 12903 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. США с 14 августа эвакуировали более 100 тысяч человек из Афганистана. Об этом заявил президент США Джо Байден на своей странице в Twitter, передает УНН.

Цитата:

"Несмотря на чрезвычайные опасности и риски, мы смогли эвакуировать более 100 000 человек всего за несколько дней. Мы можем - и должны - завершить нашу миссию. Террористы нас не остановят. Мы не позволим им остановить нашу миссию. Продолжим эвакуацию", - написал Байден.

Детали

Как сообщает AFP, с 14 августа США эвакуировали примерно 100 100 человек. По состоянию на 12:00 четверга из Кабула были эвакуированы около 7500 человек.

Дополнение

Боевики "Талибана" после 11-дневного наступления 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей. Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что сложил полномочия, чтобы не допустить кровопролития, и покинул страну. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников.

Накануне в аэропорту Кабула обострилась ситуация, западные страны и НАТО предупреждали об угрозе атак. И уже 26 августа у здания аэропорта Кабула произошли два взрыва, устроенные террористами-смертниками. Сообщалось, что в результате теракта погибли не менее 100 человек, среди которых 13 погибших американских военнослужащих.

Президент США Джозеф Байден заявил, что приказал нанести удар в ответ на теракты в аэропорту Кабула.

Ответственность за взрывы на себя взяло "Исламское государство". Один из взрывов прогремел у ворот аэропорта, второй - недалеко от отеля Baron, где останавливались военнослужащие и репортеры из Великобритании, сообщил представитель Пентагона Джон Кирби. "Талибан" осудил нападение.

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