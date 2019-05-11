Справу глави району Харкова направлять до апеляційного суду для визначення підсудності

ukru
22 березня, 17:51 • 59638 перегляди

Підготувалися до зустрічі в Саудівській Аравії: Зеленський провів засідання військового кабінету в Харкові

22 березня, 16:18 • 107998 перегляди

Без зустрічей віч-на-віч: ЗМІ дізналися, як пройдуть "непрямі переговори" України та рф

22 березня, 15:05 • 95136 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 95990 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 75045 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

22 березня, 04:30 • 100081 перегляди

Всесвітній день водних ресурсів, День таксиста, Всесвітній день математики: які свята сьогодні відзначають у світі

21 березня, 18:19 • 150195 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 167460 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 154438 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 242908 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
1.6 м/с
67 %
757 мм
Мінлива хмарність, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

Масована атака рф: кількість постраждалих у Запоріжжі зросла до 16

22 березня, 18:50 • 32310 перегляди
У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

У Києві буде приспущено найбільший прапор країни: причина

22 березня, 19:30 • 27978 перегляди
У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

У Києві пролунали вибухи: ППО працює, у Подільському районі впав БпЛА

22 березня, 20:14 • 37268 перегляди
У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

У Києві внаслідок влучання російських дронів палає будинок, в Голосіївському районі падіння уламків

22:56 • 35101 перегляди
У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

У Києві дрони влучили в багатоповерхівки: пожежі в різних районах

23:46 • 22261 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 159835 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 242906 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 206897 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 191909 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 158653 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 51456 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 48094 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 64613 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 42950 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 76958 перегляди
Актуальне
Справу глави району Харкова направлять до апеляційного суду для визначення підсудності

Справу глави району Харкова направлять до апеляційного суду для визначення підсудності

Київ • УНН

 • 10562 перегляди

КИЇВ. 11 травня. УНН. Жовтневий районний суд Харкова задовольнив нове клопотання прокуратури про звернення до апеляційного суду для визначення підсудності у справі глави Новобаварського району міста Тетяни Цибульник, підозрюваної в тому, що вона не задекларувала ювелірні вироби вартістю на понад 600 тисяч гривень. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу Жовтневого районного суда Харкова.

"Так, 09.01.2019 до Жовтневого районного суду м. Харкова з Прокуратури Харківської області надійшов обвинувальний акт стосовно голови адміністрації Новобаварського району міста Харкова Цибульник Т.А. Остання обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Справа № 639/160/2019 перебуває в провадженні судді Макарова В. О.", - повідомляється у прес-службі суда.

"Відповідно до документа, голова адміністрації є суб’єктом декларування та повинна щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за минулий рік, вносячи зміни щодо свого майнового стану, у разі їх наявності. Цибульник Т. А., знаючи, що їй та членам її родини належать на праві власності ювелірні вироби, вилучені під час обшуку 29.03.2018 за місцем її проживання, вартість яких перевищує 100 прожиткових мінімумів, не внесла відомості про останні загальною вартістю (відповідно до висновку експерта) 613 942,01 грн. в декларації за 2016 та 2017 роки", - йдеться у повідомленні.

Так, на сайті суда повідомляється, що "10.05.2019 відбулось підготовче судове засідання у вищевказаній справі. Судом задоволено клопотання прокурора про направлення подання до Харківського апеляційного суду для вирішення питання про визначення підсудності кримінального провадження за обвинуваченням Цибульник Т. А. за статтею 366-1 Кримінального кодексу України".

"Найближчим часом зазначену справу буде передано апеляційної інстанції", - резюмують у прес-службі суда.

Як повідомляв УНН, очільниця новоутвореного Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич задекларувала те, що спільно з чоловіком володіє 14 земельними ділянками у Запорізькій області та має заборгованість по іпотеці.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ПолітикаКримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,216.00
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,008.29