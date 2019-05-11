Справу глави району Харкова направлять до апеляційного суду для визначення підсудності

"Так, 09.01.2019 до Жовтневого районного суду м. Харкова з Прокуратури Харківської області надійшов обвинувальний акт стосовно голови адміністрації Новобаварського району міста Харкова Цибульник Т.А. Остання обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 366-1 Кримінального кодексу України (декларування недостовірної інформації). Справа № 639/160/2019 перебуває в провадженні судді Макарова В. О.", - повідомляється у прес-службі суда.

"Відповідно до документа, голова адміністрації є суб’єктом декларування та повинна щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави, за минулий рік, вносячи зміни щодо свого майнового стану, у разі їх наявності. Цибульник Т. А., знаючи, що їй та членам її родини належать на праві власності ювелірні вироби, вилучені під час обшуку 29.03.2018 за місцем її проживання, вартість яких перевищує 100 прожиткових мінімумів, не внесла відомості про останні загальною вартістю (відповідно до висновку експерта) 613 942,01 грн. в декларації за 2016 та 2017 роки", - йдеться у повідомленні.

Так, на сайті суда повідомляється, що "10.05.2019 відбулось підготовче судове засідання у вищевказаній справі. Судом задоволено клопотання прокурора про направлення подання до Харківського апеляційного суду для вирішення питання про визначення підсудності кримінального провадження за обвинуваченням Цибульник Т. А. за статтею 366-1 Кримінального кодексу України".

"Найближчим часом зазначену справу буде передано апеляційної інстанції", - резюмують у прес-службі суда.

Як повідомляв УНН, очільниця новоутвореного Вищого антикорупційного суду Олена Танасевич задекларувала те, що спільно з чоловіком володіє 14 земельними ділянками у Запорізькій області та має заборгованість по іпотеці.