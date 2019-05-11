Дело главы района Харькова направят в апелляционный суд для определения подсудности

КИЕВ. 11 мая. УНН. Октябрьский районный суд Харькова удовлетворил новое ходатайство прокуратуры об обращении в апелляционный суд для определения подсудности по делу главы Новобаварского района города Татьяны Цыбульник, подозреваемой в том, что она не задекларировала ювелирные изделия стоимостью более чем 600 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Октябрьского районного суда Харькова.