Дело главы района Харькова направят в апелляционный суд для определения подсудности
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Октябрьский районный суд Харькова удовлетворил новое ходатайство прокуратуры об обращении в апелляционный суд для определения подсудности по делу главы Новобаварского района города Татьяны Цыбульник, подозреваемой в том, что она не задекларировала ювелирные изделия стоимостью более чем 600 тысяч гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Октябрьского районного суда Харькова.
“Так, 09.01.2019 в Октябрьский районный суд г. Харькова из Прокуратуры Харьковской области поступил обвинительный акт в отношении главы администрации Новобаварского района города Харькова Цыбульник Т.А. Последняя обвиняется в совершении уголовного преступления, предусмотренного статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации). Дело № 639/160/2019 находится в производстве судьи Макарова В.А.”, — сообщается в пресс-службе суда.
“Согласно документу, глава администрации является субъектом декларирования и должна ежегодно до 1 апреля подавать путем заполнения на официальном веб-сайте Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства, за прошлый год, внося изменения относительно своего имущественного состояния, в случае их наличия. Цыбульник Т. А., зная, что ей и членам её семьи принадлежат на правах собственности ювелирные изделия, изъятые во время обыска 29.03.2018 по месту его проживания, стоимость которых превышает 100 прожиточных минимумов, не внесла сведения о последних общей стоимости (согласно заключению эксперта) 613 942,01 грн. в декларации за 2016 и 2017 годы”, — говорится в сообщении.
Так, на сайте суда сообщается, что “10.05.2019 состоялось подготовительное судебное заседание по вышеуказанному делу. Судом удовлетворено ходатайство прокурора о направлении представления в Харьковский апелляционный суд для решения вопроса об определении подсудности уголовного производства по обвинению Цыбульник Т. А. по статье 366- 1 Уголовного кодекса Украины”.
“В ближайшее время указанное дело будет передано апелляционной инстанции”, — резюмируют в пресс-службе суда.
Как сообщал УНН, глава вновь Высшего антикоррупционного суда Елена Танасевич задекларировала то, что совместно с мужем владеет 14 земельными участками в Запорожской области и имеет задолженность по ипотеке.