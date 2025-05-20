Справу ексзаступника секретаря РНБО Сівковича передали до суду

До суду передали обвинувальний акт щодо колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимира Сівковича, а також трьох співробітників фсб рф. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

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"Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки та оборони України та трьох співробітників фсб рф", - йдеться в дописі. Як повідомили в ОГП, експосадовець обвинувачується за статтями Кримінального кодексу за участь у злочинній організації та державна зрада, а співробітників фсб рф за створення, керівництво та участь у злочинній організації, а також шпигунство.

За даними слідства, колишній заступник секретаря РНБО, перебуваючи на території росії, був залучений до негласної співпраці з фсб. Він діяв під безпосереднім керівництвом представників спецслужби держави-агресора та передавав їм інформацію, яка надходила від тодішнього керівника Головного управління СБУ в АР Крим — діючого на той момент офіцера з особливих доручень керівництва СБУ. "Наразі обвинувальний акт щодо екскерівника ГУ СБУ в АР Крим за обвинуваченням у державній зраді, участі у злочинній організації, самовільному залишенні місця служби та заволодінні зброєю перебуває на розгляді в суді", - повідомляють правоохоронці.

Нагадаємо

В грудні 2023 СБУ зібрала нові докази державної зради з боку колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича і оголосила йому нову підозру