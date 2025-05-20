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Справу ексзаступника секретаря РНБО Сівковича передали до суду

Київ • УНН

 • 978 перегляди

До суду передали справу ексзаступника секретаря РНБО Сівковича та трьох співробітників фсб рф. Їх обвинувачують у держзраді та участі у злочинній організації.

Справу ексзаступника секретаря РНБО Сівковича передали до суду

До суду передали обвинувальний акт щодо колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки та оборони України Володимира Сівковича, а також трьох співробітників фсб рф. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає УНН.

Деталі

"Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього заступника Секретаря Ради національної безпеки та оборони України та трьох співробітників фсб рф", - йдеться в дописі. Як повідомили в ОГП, експосадовець обвинувачується за статтями Кримінального кодексу за участь у злочинній організації та державна зрада, а співробітників фсб рф за створення, керівництво та участь у злочинній організації, а також шпигунство.

За даними слідства, колишній заступник секретаря РНБО, перебуваючи на території росії, був залучений до негласної співпраці з фсб. Він діяв під безпосереднім керівництвом представників спецслужби держави-агресора та передавав їм інформацію, яка надходила від тодішнього керівника Головного управління СБУ в АР Крим — діючого на той момент офіцера з особливих доручень керівництва СБУ. "Наразі обвинувальний акт щодо екскерівника ГУ СБУ в АР Крим за обвинуваченням у державній зраді, участі у злочинній організації, самовільному залишенні місця служби та заволодінні зброєю перебуває на розгляді в суді", - повідомляють правоохоронці.

Нагадаємо

В грудні 2023 СБУ зібрала нові докази державної зради з боку колишнього заступника секретаря Ради нацбезпеки та оборони України Володимира Сівковича і оголосила йому нову підозру

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