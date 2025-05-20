Дело экс-заместителя секретаря СНБО Сивковича передали в суд

В суд передали обвинительный акт в отношении бывшего заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Владимира Сивковича, а также трех сотрудников фсб рф. Об этом сообщает Офис генерального прокурора, передает УНН.

Детали

"Прокуроры Офиса Генерального прокурора направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины и трех сотрудников фсб рф", - говорится в сообщении. Как сообщили в ОГП, экс-чиновник обвиняется по статьям Уголовного кодекса за участие в преступной организации и государственную измену, а сотрудники фсб рф за создание, руководство и участие в преступной организации, а также шпионаж.

По данным следствия, бывший заместитель секретаря СНБО, находясь на территории россии, был привлечен к негласному сотрудничеству с фсб. Он действовал под непосредственным руководством представителей спецслужбы государства-агрессора и передавал им информацию, поступавшую от тогдашнего руководителя Главного управления СБУ в АР Крым — действующего на тот момент офицера по особым поручениям руководства СБУ. "В настоящее время обвинительный акт в отношении экс-руководителя ГУ СБУ в АР Крым по обвинению в государственной измене, участии в преступной организации, самовольном оставлении места службы и завладении оружием находится на рассмотрении в суде", - сообщают правоохранители.

Напомним

В декабре 2023 СБУ собрала новые доказательства государственной измены со стороны бывшего заместителя секретаря Совета нацбезопасности и обороны Украины Владимира Сивковича и объявила ему новое подозрение