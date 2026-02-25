Справою смертельної ДТП за участю прокурора зайнялося ДБР, проводять слідчі дії
Київ • УНН
ДБР встановило деталі ДТП поблизу Львова 24 лютого 2026 року за участю 25-річного прокурора на Skoda Super. У ДТП 14-річна дівчина загинула, її 10-річного брата госпіталізували.
Державне бюро розслідувань встановило деталі ДТП поблизу Львова за участю прокурора, у якій загинула 14-річна дівчинка, повідомили у ДБР у середу, пише УНН.
Деталі
"Увечері 24 лютого працівники ДБР відразу виїхали на місце події для проведення оперативно-слідчих заходів та вивчення усіх обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди", - ідеться у повідомленні ДБР.
За даними ДБР, "встановлено, що близько 19.00 24 лютого 2026 року поблизу села Смереків Львівського району автомобіль "Skoda Super B", за кермом якого перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області, здійснив наїзд на двох неповнолітніх". Брат та сестра, як вказано, "переходили дорогу по пішохідному переходу". "Внаслідок аварії 14-річна дівчина загинула на місці, її 10-річного брата госпіталізували до лікарні", - зазначили у бюро.
"Під час перевірки ознак алкогольного сп’яніння у водія не виявили", - вказали у ДБР.
За даними ДБР, подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).
"Наразі слідчі ДБР продовжують першочергові слідчі дії: опитують свідків, вилучають записи з камер відеоспостереження та інші речові докази. Найближчим часом будуть призначено всі необхідні експертизи. Бюро забезпечить повну та неупереджену перевірку всіх обставин трагедії", - наголосили у ДБР.
Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль24.02.26, 20:45 • 12867 переглядiв