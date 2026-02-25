Справою смертельної ДТП за участю прокурора зайнялося ДБР, проводять слідчі дії

$43.260.03
Генпрокурор Кравченко скерував до МКС матеріали про атаки рф на енергетику в Україні
24 лютого, 18:45 • 12870 перегляди
На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль
24 лютого, 18:34 • 22186 перегляди
Британія запровадила наймасштабніший за 4 роки пакет санкцій проти російського енергетичного та військового секторів
24 лютого, 18:23 • 18854 перегляди
Засідання енергетичного "Рамштайну" відбудеться у березні - Шмигаль
24 лютого, 17:32 • 18665 перегляди
Генеральна Асамблея ООН підтримала резолюцію України про тривалий мирPhoto
Ексклюзив
24 лютого, 16:08 • 16239 перегляди
Лікар-вірусолог пояснила, що насправді впливає на поширення грипу та ГРВІ
24 лютого, 15:23 • 15481 перегляди
Лідери G7 зробили заяву до роковин вторгнення рф - підтвердили підтримку України та зусиль Трампа щодо мирного процесу
24 лютого, 14:55 • 15775 перегляди
Зеленський призначив нового головного перемовника щодо вступу до ЄС
24 лютого, 14:05 • 13726 перегляди
Рада дозволила підвищувати зарплати працівникам позашкільної освіти
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 29583 перегляди
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Публікації
Ексклюзиви
Окупанти обнулили трудовий стаж мешканцям Херсонщини - ЦНС24 лютого, 22:57
Віткофф: жодної мирної угоди не може бути доти, доки українці не матимуть відчуття того, що війна може повторитися24 лютого, 23:31
росія в Радбезі ООН: Європа не налаштована на підтримку тристоронніх переговорів щодо врегулювання "української кризи"25 лютого, 00:08
росіяни скуповують нерухомість поблизу військових об'єктів у Європі - The Telegraph25 лютого, 00:45
Київ ніколи не погодиться на територіальні поступки росії - Україна в Радбезі ООН02:32
Відповідальність не тільки на лікарях, а й на керівниках клінік: як "Справа Odrex" може змінити медичну систему
Ексклюзив
24 лютого, 12:55
Ексклюзив
24 лютого, 12:55 • 29583 перегляди
Чи справді зміна погоди впливає на здоров'я людини - коментар лікаря
Ексклюзив
24 лютого, 09:05
Ексклюзив
24 лютого, 09:05 • 40208 перегляди
Заміщення мобілізованих працівників та тиск правоохоронців: у Торгово-промисловій палаті розповіли про основні проблеми бізнесу23 лютого, 14:00
"Скарги на клініку Odrex не закінчуються",– активісти руху StopOdrex заявляють про масові звернення пацієнтів
Ексклюзив
23 лютого, 13:20
Ексклюзив
23 лютого, 13:20 • 75409 перегляди
Для ефективної роботи Defence City необхідна синергія держави і виробників зброї - експерт
Ексклюзив
23 лютого, 13:02
Ексклюзив
23 лютого, 13:02 • 78014 перегляди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Джон Реткліфф (політик)
Україна
Сполучені Штати Америки
Велика Британія
Європа
Іран
Nastya Semchuk виконає культову пісню Степана Гіги на Вечорі пам'яті24 лютого, 19:45
Повернення після тиші: Дан Балан дивує новим образом24 лютого, 16:37
Софія Ротару зворушила постом на 4-ті роковини великого вторгнення в Україну24 лютого, 14:59
Ексдружина Остапчука розповіла про знущання у шлюбі - нинішня обраниця погрожує судом24 лютого, 12:26
Селена Гомес показала спокусливу фігуру у купальнику на розкішному відпочинку23 лютого, 21:02
Техніка
Шахед-136
Дипломатка
Соціальна мережа
Золото

Справою смертельної ДТП за участю прокурора зайнялося ДБР, проводять слідчі дії

Київ • УНН

 • 562 перегляди

ДБР встановило деталі ДТП поблизу Львова 24 лютого 2026 року за участю 25-річного прокурора на Skoda Super. У ДТП 14-річна дівчина загинула, її 10-річного брата госпіталізували.

Справою смертельної ДТП за участю прокурора зайнялося ДБР, проводять слідчі дії

Державне бюро розслідувань встановило деталі ДТП поблизу Львова за участю прокурора, у якій загинула 14-річна дівчинка, повідомили у ДБР у середу, пише УНН.

Деталі

"Увечері 24 лютого працівники ДБР відразу виїхали на місце події для проведення оперативно-слідчих заходів та вивчення усіх обставини трагічної дорожньо-транспортної пригоди", - ідеться у повідомленні ДБР.

За даними ДБР, "встановлено, що близько 19.00 24 лютого 2026 року поблизу села Смереків Львівського району автомобіль "Skoda Super B", за кермом якого перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Львівської області, здійснив наїзд на двох неповнолітніх". Брат та сестра, як вказано, "переходили дорогу по пішохідному переходу". "Внаслідок аварії 14-річна дівчина загинула на місці, її 10-річного брата госпіталізували до лікарні", - зазначили у бюро.

"Під час перевірки ознак алкогольного сп’яніння у водія не виявили", - вказали у ДБР.

За даними ДБР, подію кваліфіковано як порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України).

"Наразі слідчі ДБР продовжують першочергові слідчі дії: опитують свідків, вилучають записи з камер відеоспостереження та інші речові докази. Найближчим часом будуть призначено всі необхідні експертизи. Бюро забезпечить повну та неупереджену перевірку всіх обставин трагедії", - наголосили у ДБР.

Процесуальне керівництво здійснює Львівська обласна прокуратура.

На Львівщині у ДТП за участі прокурора загинула дитина. Генпрокурор Кравченко взяв справу під особистий контроль24.02.26, 20:45 • 12867 переглядiв

Юлія Шрамко

