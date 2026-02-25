Делом о смертельном ДТП с участием прокурора занялось ГБР, проводят следственные действия
Киев • УНН
ГБР установило детали ДТП под Львовом 24 февраля 2026 года с участием 25-летнего прокурора на Skoda Superb. В ДТП 14-летняя девушка погибла, ее 10-летнего брата госпитализировали.
Государственное бюро расследований установило детали ДТП под Львовом с участием прокурора, в котором погибла 14-летняя девочка, сообщили в ГБР в среду, пишет УНН.
Детали
"Вечером 24 февраля сотрудники ГБР сразу выехали на место происшествия для проведения оперативно-следственных мероприятий и изучения всех обстоятельств трагического дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении ГБР.
По данным ГБР, "установлено, что около 19.00 24 февраля 2026 года вблизи села Смереков Львовского района автомобиль "Skoda Super B", за рулем которого находился 25-летний прокурор Шептицкой окружной прокуратуры Львовской области, совершил наезд на двух несовершеннолетних". Брат и сестра, как указано, "переходили дорогу по пешеходному переходу". "В результате аварии 14-летняя девушка погибла на месте, ее 10-летний брат госпитализирован в больницу", - отметили в бюро.
"При проверке признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружили", - указали в ГБР.
По данным ГБР, событие квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).
"Сейчас следователи ГБР продолжают первоочередные следственные действия: опрашивают свидетелей, изымают записи с камер видеонаблюдения и другие вещественные доказательства. В ближайшее время будут назначены все необходимые экспертизы. Бюро обеспечит полную и беспристрастную проверку всех обстоятельств трагедии", - подчеркнули в ГБР.
Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.
