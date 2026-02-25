Делом о смертельном ДТП с участием прокурора занялось ГБР, проводят следственные действия

$43.260.03
50.970.04
ukenru
08:12 • 818 просмотра
Генпрокурор Кравченко направил в МУС материалы об атаках рф на энергетику в Украине
24 февраля, 18:45 • 12962 просмотра
Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль
24 февраля, 18:34 • 22292 просмотра
Великобритания ввела самый масштабный за 4 года пакет санкций против российского энергетического и военного секторов
24 февраля, 18:23 • 18953 просмотра
Заседание энергетического "Рамштайна" состоится в марте - Шмыгаль
24 февраля, 17:32 • 18743 просмотра
Генеральная Ассамблея ООН поддержала резолюцию Украины о прочном миреPhoto
Эксклюзив
24 февраля, 16:08 • 16284 просмотра
Врач-вирусолог объяснила, что на самом деле влияет на распространение гриппа и ОРВИ
24 февраля, 15:23 • 15522 просмотра
Лидеры G7 сделали заявление к годовщине вторжения рф - подтвердили поддержку Украины и усилий Трампа по мирному процессу
24 февраля, 14:55 • 15794 просмотра
Зеленский назначил нового главного переговорщика по вступлению в ЕС
24 февраля, 14:05 • 13738 просмотра
Рада разрешила повышать зарплаты работникам внешкольного образования
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 29682 просмотра
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+1°
3.6м/с
91%
748мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
Оккупанты обнулили трудовой стаж жителям Херсонщины - ЦНС24 февраля, 22:57 • 6080 просмотра
Виткофф: никакого мирного соглашения не может быть до тех пор, пока украинцы не будут чувствовать, что война может повториться24 февраля, 23:31 • 11267 просмотра
россия в Совбезе ООН: Европа не настроена на поддержку трехсторонних переговоров по урегулированию "украинского кризиса"25 февраля, 00:08 • 6940 просмотра
россияне скупают недвижимость вблизи военных объектов в Европе - The Telegraph25 февраля, 00:45 • 9894 просмотра
Киев никогда не согласится на территориальные уступки россии - Украина в Совбезе ООН25 февраля, 02:32 • 4996 просмотра
публикации
Ответственность не только на врачах, но и на руководителях клиник: как "Дело Odrex" может изменить медицинскую систему
Эксклюзив
24 февраля, 12:55 • 29683 просмотра
Действительно ли изменение погоды влияет на здоровье человека – комментарий врача
Эксклюзив
24 февраля, 09:05 • 40304 просмотра
Замещение мобилизованных работников и давление правоохранителей: в Торгово-промышленной палате рассказали об основных проблемах бизнеса23 февраля, 14:00 • 58154 просмотра
"Жалобы на клинику Odrex не заканчиваются", – активисты движения StopOdrex заявляют о массовых обращениях пациентов
Эксклюзив
23 февраля, 13:20 • 75499 просмотра
Для эффективной работы Defence City необходима синергия государства и производителей оружия - эксперт
Эксклюзив
23 февраля, 13:02 • 78098 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Эмманюэль Макрон
Стив Уиткофф
Фридрих Мерц
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Великобритания
Европа
Иран
Реклама
УНН Lite
Настя Семчук исполнит культовую песню Степана Гиги на Вечере памятиPhoto24 февраля, 19:45 • 9484 просмотра
Возвращение после тишины: Дан Балан удивляет новым образомVideo24 февраля, 16:37 • 13549 просмотра
София Ротару тронула постом в 4-ю годовщину великого вторжения в УкраинуPhoto24 февраля, 14:59 • 16075 просмотра
Экс-жена Остапчука рассказала об издевательствах в браке - нынешняя избранница угрожает судомPhoto24 февраля, 12:26 • 21101 просмотра
Селена Гомес показала соблазнительную фигуру в купальнике на роскошном отдыхеPhoto23 февраля, 21:02 • 29939 просмотра
Актуальное
Техника
Шахед-136
Дипломатка
Социальная сеть
Золото

Делом о смертельном ДТП с участием прокурора занялось ГБР, проводят следственные действия

Киев • УНН

 • 664 просмотра

ГБР установило детали ДТП под Львовом 24 февраля 2026 года с участием 25-летнего прокурора на Skoda Superb. В ДТП 14-летняя девушка погибла, ее 10-летнего брата госпитализировали.

Делом о смертельном ДТП с участием прокурора занялось ГБР, проводят следственные действия

Государственное бюро расследований установило детали ДТП под Львовом с участием прокурора, в котором погибла 14-летняя девочка, сообщили в ГБР в среду, пишет УНН.

Детали

"Вечером 24 февраля сотрудники ГБР сразу выехали на место происшествия для проведения оперативно-следственных мероприятий и изучения всех обстоятельств трагического дорожно-транспортного происшествия", - говорится в сообщении ГБР.

По данным ГБР, "установлено, что около 19.00 24 февраля 2026 года вблизи села Смереков Львовского района автомобиль "Skoda Super B", за рулем которого находился 25-летний прокурор Шептицкой окружной прокуратуры Львовской области, совершил наезд на двух несовершеннолетних". Брат и сестра, как указано, "переходили дорогу по пешеходному переходу". "В результате аварии 14-летняя девушка погибла на месте, ее 10-летний брат госпитализирован в больницу", - отметили в бюро.

"При проверке признаков алкогольного опьянения у водителя не обнаружили", - указали в ГБР.

По данным ГБР, событие квалифицировано как нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины).

"Сейчас следователи ГБР продолжают первоочередные следственные действия: опрашивают свидетелей, изымают записи с камер видеонаблюдения и другие вещественные доказательства. В ближайшее время будут назначены все необходимые экспертизы. Бюро обеспечит полную и беспристрастную проверку всех обстоятельств трагедии", - подчеркнули в ГБР.

Процессуальное руководство осуществляет Львовская областная прокуратура.

Во Львовской области в ДТП с участием прокурора погиб ребенок. Генпрокурор Кравченко взял дело под личный контроль24.02.26, 20:45 • 12963 просмотра

Юлия Шрамко

ОбществоКриминал и ЧП