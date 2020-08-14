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Справи Майдану: потерпілі зустрілись із експертом-токсикологом зі США

Справи Майдану: потерпілі зустрілись із експертом-токсикологом зі США

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Потерпілі на Майдані від отруєння зустрілись зі спеціалістом-токсикологом зі США, передає УНН з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора України.

"Прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Державного бюро розслідувань організували та провели зустріч спеціаліста-токсиколога зі США з потерпілими на Майдані від отруєння газами невідомого походження", - повідомили в ОГП.

Так, американський професор українського походження Іван Русин розповів учасникам зібрання про сучасні методи експертного дослідження для діагностування факту хімічних отруєнь та тілесних ушкоджень від них. Спеціаліст відповів на запитання потерпілих щодо періоду розпаду хімічних речовин та їх впливу на організм людини.

"Токсиколог зі США надаватиме консультативну допомогу для встановлення обставин отруєння потерпілих в рамках розслідування злочинів, пов’язаних з насильницькою протидією зборам громадян, які проходили у період з 21 листопада 2013 року по 22 лютого 2014 року у центральній частині м. Києва. На зустрічі визначено подальший план взаємодії для проведення експертиз та досліджень потерпілих на Майдані із використанням сучасних досягнень токсикології в рамках міжнародно-правової допомоги", - йдеться в повідомленні пресслужби.

Як повідомляв УНН, раніше суд дозволив здійснити заочне розслідування щодо командира роти "Беркуту" у справі вбивств мітингувальників на вулиці Інститутській у Києві у лютому 2014 року та заочно взяв під варту колишнього високопосадовця МВС України у справі Майдану.

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