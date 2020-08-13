Справи Майдану: суд дозволив заочне слідство щодо командира роти "Беркуту" та арештував експосадовця МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. Суд дозволив здійснити заочне розслідування щодо командира роти "Беркуту" у справі вбивств мітингувальників на вулиці Інститутській у Києві у лютому 2014 року та заочно взяв під варту колишнього високопосадовця МВС України у справі Майдану. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.
"За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора слідчі Державного бюро розслідувань здійснюватимуть спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього командира роти спеціального призначення полку “Беркут”, підпорядкованого ГУ МВС України в місті Києві", - йдеться у повідомленні.
Відповідне клопотання задовольнив Печерський районний суд Києва.
“Ексберкутівець” підозрюється у скоєнні 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській у Києві за змовою з іншими правоохоронцями умисних вбивств 48 осіб та замахів на умисні вбивства 80 осіб, терористичного акту та інших злочинів (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч. 3 ст. 258, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 КК України).
Рішення суду надає можливість провести спеціальне досудове розслідування (in absentia) щодо підозрюваного, який переховується і оголошений у міжнародний розшук, а також звернутися до суду з обвинувальним актом.
Також Печерський райсуд Києва, як вказано, заочно взяв під варту ексдиректора Департаменту матеріального забезпечення МВС України у справі про постачання з РФ спеціальних засобів та їх подальшого використання під час подій 18-20 лютого 2014 року в центрі Києва.
Експосадовець МВС підозрюється у розтраті майна в особливо великих розмірах, перевищенні службових повноважень та незаконному перешкоджанні проведенню зборів і мітингів ( ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ст. 340 КК України).
За даними слідства, директор департаменту матеріального забезпечення причетний до постачання з Росії в січні 2014 року спецзасобів за відсутності запитів, передбачених Угодою про співробітництво між міністерствами обох держав та розтрати грошових коштів за їх митне оформлення, чим спричинено шкоду інтересам МВС України.
Рішення суду про взяття експосадовця під варту надає право стороні обвинувачення розпочати стосовно нього процедуру екстрадиції. Також прокурори звертатимуться до суду за дозволом на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia).
Нагадаємо, нещодавно ДБР завершило розслідування щодо київського експрокурора у "справах Майдану".