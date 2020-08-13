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Дела Майдана: суд разрешил заочное следствие по командиру роты "Беркута" и арестовал экс-чиновника МВД

Дела Майдана: суд разрешил заочное следствие по командиру роты "Беркута" и арестовал экс-чиновника МВД

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 августа. УНН. Суд разрешил осуществить заочное расследование в отношении командира роты "Беркута" в деле убийств митингующих на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года и заочно взял под стражу бывшего чиновника МВД Украины в деле Майдана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

"Под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора следователи Государственного бюро расследований будут осуществлять специальное досудебное расследование в отношении бывшего командира роты специального назначения полка "Беркут", подчиненного ГУ МВД Украины в городе Киеве", - говорится в сообщении.

Соответствующее ходатайство удовлетворил Печерский районный суд Киева.

"Экс-беркутовец" подозревается в совершении 20 февраля 2014 года на улице Институтской в Киеве по сговору с другими правоохранительными органами умышленных убийств 48 человек и покушений на умышленные убийства 80 человек, террористического акта и других преступлений (ч. 3 ст. 365, ст. 340, ч . 3 ст. 258, п. п. 1, 5, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 262 УК Украины).

Решение суда предоставляет возможность провести специальное досудебное расследование (in absentia) в отношении подозреваемого, который скрывается и объявлен в международный розыск, а также обратиться в суд с обвинительным актом.

Также Печерский райсуд Киева, как указано, заочно взял под стражу экс-директора Департамента материального обеспечения МВД Украины по делу о поставках из РФ специальных средств и их дальнейшем использовании во время событий 18-20 февраля 2014 года в центре Киева.

Экс-чиновник МВД подозревается в растрате имущества в особо крупных размерах, превышении служебных полномочий и незаконном препятствовании проведению собраний и митингов (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 365, ст. 340 УК Украины).

По данным следствия, директор департамента материального обеспечения причастен к поставкам из России в январе 2014 года спецсредств при отсутствии запросов, предусмотренных Соглашением о сотрудничестве между министерствами обеих государств, и растрате денежных средств за их таможенное оформление, чем нанесен ущерб интересам МВД Украины.

Решение суда о взятии экс-чиновника под стражу дает право стороне обвинения начать в отношении него процедуру экстрадиции. Также прокуроры будут обращаться в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования (in absentia).

Напомним, недавно ГБР завершило расследование в отношении киевского экс-прокурора в "делах Майдана".

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