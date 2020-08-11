ДБР завершило розслідування щодо київського експрокурора у "справах Майдану"

"Слідчі Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв'язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань, за процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора, завершили досудове розслідування відносно колишнього прокурора відділу прокуратури міста Києва, який наразі займається адвокатською діяльністю", - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що наразі сторонам відкрито матеріали справи.

Так, експрокурор підозрюється у незаконному перешкоджанні проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою за попередньою змовою з групою осіб; зловживанні службовим становищем; службовому підробленні, а також притягненні завідомо невинного до кримінальної відповідальності, поєднаному з обвинуваченням у вчиненні особливо тяжкого злочину (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 КК України).

Також за даними слідства, 21 січня 2014 року обвинувачений, перебуваючи на посаді прокурора, діючи у змові зі своїми керівниками та слідчими міліції, безпідставно погодив повідомлення про підозру у масових заворушеннях двом незаконно затриманим учасникам Євромайдану. Внаслідок чого до протестувальників було протиправно застосовано запобіжний захід – тримання під вартою.

Нагадаємо, за притягнення завідомо невинних до відповідальності під час Майдану колишньому київському прокурору повідомлено про підозру.