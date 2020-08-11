ГБР завершило расследование относительно киевского экс-прокурора в "делах Майдана"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 августа. УНН. Завершено досудебное расследование в отношении бывшего прокурора отдела прокуратуры города Киева, которого подозревают в привлечении заведомо невиновных к ответственности во время Майдана. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГБР.
"Следователи Управления по расследованию преступлений, совершенных в связи с массовыми протестами в 2013-2014 годах, Государственного бюро расследований, под процессуальным руководством прокуроров Офиса Генерального прокурора, завершили досудебное расследование в отношении бывшего прокурора отдела прокуратуры города Киева, который сейчас занимается адвокатской деятельностью", - говорится в сообщении.
Сообщается, что сейчас сторонам открыто материалы дела.
Так, экс-прокурор подозревается в незаконном препятствовании проведению собраний, митингов, уличных шествий и демонстраций, совершенном должностным лицом по предварительному сговору с группой лиц; злоупотреблении служебным положением; служебном подлоге, а также привлечении заведомо невиновного к уголовной ответственности, совмещенном с обвинением в совершении особо тяжкого преступления (ч. 2 ст. 28, ст. 340; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364; ч. 2 ст . 28 ч. 1 ст. 366; ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 372 УК Украины).
Также по данным следствия, 21 января 2014 года обвиняемый, находясь в должности прокурора, действуя в сговоре со своими руководителями и следователями милиции, безосновательно согласовал сообщение о подозрении в массовых беспорядках двум незаконно задержанным участникам Евромайдана. В результате к протестующим было противоправно применена мера пресечения - содержание под стражей.
Напомним, за привлечение заведомо невиновных к ответственности во время Майдана бывшему киевскому прокурору сообщено о подозрении.