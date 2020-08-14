Дела Майдана: пострадавшие встретились с экспертом-токсикологом из США

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 83374 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 101984 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 126827 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107421 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 127421 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101286 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102112 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104051 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101508 просмотра

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Дела Майдана: пострадавшие встретились с экспертом-токсикологом из США

Дела Майдана: пострадавшие встретились с экспертом-токсикологом из США

Киев  •  УНН

 • 16481 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. Пострадавшие на Майдане от отравления встретились со специалистом-токсикологом из США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора Украины.

"Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований организовали и провели встречу специалиста-токсиколога из США с пострадавшими на Майдане от отравления газами неизвестного происхождения", - сообщили в ОГП.

Так, американский профессор украинского происхождения Иван Русин рассказал участникам собрания о современных методах экспертного исследования для диагностики факта химических отравлений и телесных повреждений от них. Специалист ответил на вопросы пострадавших о периоде распада химических веществ и их воздействии на организм человека.

"Токсиколог из США будет оказывать консультативную помощь для установления обстоятельств отравления пострадавших в рамках расследования преступлений, связанных с насильственной противодействием собранию граждан, проходивших в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года в центральной части г. Киев. На встрече определен дальнейший план взаимодействия для проведения экспертиз и исследований пострадавших на Майдане с использованием современных достижений токсикологии в рамках международно-правовой помощи", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как сообщал УНН, ранее суд разрешил осуществить заочное расследование относительно командира роты "Беркута" в деле убийств митингующих на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года и заочно взял под стражу бывшего чиновника МВД Украины в деле Майдана.

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