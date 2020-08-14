Дела Майдана: пострадавшие встретились с экспертом-токсикологом из США
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Пострадавшие на Майдане от отравления встретились со специалистом-токсикологом из США, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора Украины.
"Прокуроры Офиса Генерального прокурора совместно со следователями Государственного бюро расследований организовали и провели встречу специалиста-токсиколога из США с пострадавшими на Майдане от отравления газами неизвестного происхождения", - сообщили в ОГП.
Так, американский профессор украинского происхождения Иван Русин рассказал участникам собрания о современных методах экспертного исследования для диагностики факта химических отравлений и телесных повреждений от них. Специалист ответил на вопросы пострадавших о периоде распада химических веществ и их воздействии на организм человека.
"Токсиколог из США будет оказывать консультативную помощь для установления обстоятельств отравления пострадавших в рамках расследования преступлений, связанных с насильственной противодействием собранию граждан, проходивших в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года в центральной части г. Киев. На встрече определен дальнейший план взаимодействия для проведения экспертиз и исследований пострадавших на Майдане с использованием современных достижений токсикологии в рамках международно-правовой помощи", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как сообщал УНН, ранее суд разрешил осуществить заочное расследование относительно командира роты "Беркута" в деле убийств митингующих на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года и заочно взял под стражу бывшего чиновника МВД Украины в деле Майдана.