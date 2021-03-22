Справи "Хізб ут-Тахрір": перед судом постане експосадовець МВС в Криму за підозрою в держзраді
Київ • УНН
КИЇВ. 22 березня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно ексспівробітника МВС України з Криму Миколи Федоряна, якого підозрюють у сприянні окупантам у незаконних переслідуваннях кримчан у справах "Хізб ут-Тахрір". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Прокуратури АР Крим та міста Севастополя.
Цитата
“За процесуального керівництва прокуратури автономії до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина України, який систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям при проведенні численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах „Хізб ут- Тахрір“, за ч. 1 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що після окупації Російською Федерацією півострова Крим у 2014 році обвинувачений не тільки продовжив трудові відносини, але й отримав підвищення та був призначений на посаду начальника управління транспорту апарату АТ “Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”, яке було незаконно захоплене окупаційною владою півострова та перереєстроване за законодавством РФ під назвою “Державне унітарне підприємство “Чорноморнафтогаз”.
“Використовуючи своє службове становище, обвинувачений, починаючи з 26.03.2019 року, надавав допомогу окупаційним правоохоронцям, а саме “Службі захисту конституційного ладу Управління ФСБ РФ по Республіці Крим” в організації проведення ряду незаконних обшуків у домоволодіннях представників кримськотатарського народу, які переслідувались за нібито участь в організації “Хізб ут-Тахрір”. Обвинувачений систематично забезпечував окупаційних правоохоронців транспортними засобами при проведенні щонайменше 10 обшуків, а також для конвоювання незаконно затриманих осіб до СІЗО та “Управління ФСБ РФ по Республіці Крим”, — зазначається в повідомлені.
Додамо
Як приклад, 27 березня 2019 року обвинувачений надавав транспортні засоби співробітникам окупаційного “Управління ФСБ РФ по Республіці Крим” для проведення на території Сімферополя 25 одночасних незаконних обшуків у домоволодіннях кримських татар, за результатами яких затримано 23 особи.
“Таким чином, вказаний громадянин України обвинувачується у вчиненні державної зради, шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, тобто за ч. 1 ст. 111 КК України”, — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо
Вказаного громадянина було затримано 7 листопада 2020 року, на КПВВ “Каланчак” при спробі виїзду на тимчасово окуповану територію півострова Крим.