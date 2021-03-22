Справи "Хізб ут-Тахрір": перед судом постане експосадовець МВС в Криму за підозрою в держзраді

ukru
21:00 • 29085 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

19:01 • 63575 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 54365 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 98971 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

18 березня, 16:31 • 64179 перегляди

У Білому домі заявили, що розмова Трампа та путіна завершена

Ексклюзив
18 березня, 10:51 • 96692 перегляди

Які парфуми обрати навесні 2025: тренди та поради експерта

18 березня, 10:29 • 116414 перегляди

У Києві наземний громадський транспорт курсуватиме під час тривог

17 березня, 19:38 • 144657 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 184160 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

Ексклюзив
17 березня, 14:49 • 311868 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

3.1 м/с
69 %
755 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

Білий дім оприлюднить заяву за результатами розмови Трампа і путіна

18 березня, 17:01 • 103625 перегляди
рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

рф стягує війська до Бєлгородщини, Сили оборони реагують на загрози - Коваленко

18 березня, 17:18 • 101536 перегляди
путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

путін заявив про обмін полоненими з Україною 19 березня: росЗМІ про деталі розмови з Трампом

18 березня, 17:25 • 104783 перегляди
путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

путін підтримав пропозицію про взаємну відмову рф та України на 30 днів від ударів по енергетиці - росЗМІ

18 березня, 17:31 • 100765 перегляди
Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

Деталі розмови Трампа і путіна: у кремлі опублікували заяву

18 березня, 17:53 • 95204 перегляди
Публікації
Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

Визнали хаос? В АРМА нарешті пообіцяли взятися за інвентаризацію ухвал

18 березня, 16:04 • 59225 перегляди
Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО мережі "АНЦ"
Ексклюзив

17 березня, 14:49 • 311868 перегляди
В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

В Україні за роботу на OnlyFans винесено шість вироків за 3 роки

17 березня, 13:16 • 245984 перегляди
Як правильно посадити плодовий сад: поради

Як правильно посадити плодовий сад: поради

15 березня, 09:00 • 339651 перегляди
Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

Голова асоціації “Виробники ліків України” спробував пояснити фармацевтичний парадокс, коли українські препарати дорожчають більше за іноземні

15 березня, 07:00 • 333096 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 63984 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 110058 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 110847 перегляди
Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

Вілл Сміт випустить перший за 20 років альбом

17 березня, 13:11 • 107808 перегляди
Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

Мультфільми Looney Tunes знято з показу на офіційному каналі Warner Bros. Discovery

17 березня, 10:33 • 121239 перегляди
Актуальне
Справи "Хізб ут-Тахрір": перед судом постане експосадовець МВС в Криму за підозрою в держзраді

Справи "Хізб ут-Тахрір": перед судом постане експосадовець МВС в Криму за підозрою в держзраді

Київ • УНН

 • 12933 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. До суду скеровано обвинувальний акт стосовно ексспівробітника МВС України з Криму Миколи Федоряна, якого підозрюють у сприянні окупантам у незаконних переслідуваннях кримчан у справах "Хізб ут-Тахрір". Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу Прокуратури АР Крим та міста Севастополя.

Цитата

“За процесуального керівництва прокуратури автономії до суду скеровано обвинувальний акт стосовно громадянина України, який систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям при проведенні численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах „Хізб ут- Тахрір“, за ч. 1 ст. 111 КК України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років”, — йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що після окупації Російською Федерацією півострова Крим у 2014 році обвинувачений не тільки продовжив трудові відносини, але й отримав підвищення та був призначений на посаду начальника управління транспорту апарату АТ “Державне акціонерне товариство “Чорноморнафтогаз”, яке було незаконно захоплене окупаційною владою півострова та перереєстроване за законодавством РФ під назвою “Державне унітарне підприємство “Чорноморнафтогаз”.

“Використовуючи своє службове становище, обвинувачений, починаючи з 26.03.2019 року, надавав допомогу окупаційним правоохоронцям, а саме “Службі захисту конституційного ладу Управління ФСБ РФ по Республіці Крим” в організації проведення ряду незаконних обшуків у домоволодіннях представників кримськотатарського народу, які переслідувались за нібито участь в організації “Хізб ут-Тахрір”. Обвинувачений систематично забезпечував окупаційних правоохоронців транспортними засобами при проведенні щонайменше 10 обшуків, а також для конвоювання незаконно затриманих осіб до СІЗО та “Управління ФСБ РФ по Республіці Крим”, — зазначається в повідомлені.

Додамо

Як приклад, 27 березня 2019 року обвинувачений надавав транспортні засоби співробітникам окупаційного “Управління ФСБ РФ по Республіці Крим” для проведення на території Сімферополя 25 одночасних незаконних обшуків у домоволодіннях кримських татар, за результатами яких затримано 23 особи.

“Таким чином, вказаний громадянин України обвинувачується у вчиненні державної зради, шляхом надання іноземній державі допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, тобто за ч. 1 ст. 111 КК України”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо

Вказаного громадянина було затримано 7 листопада 2020 року, на КПВВ “Каланчак” при спробі виїзду на тимчасово окуповану територію півострова Крим.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.58
Bitcoin
$82,263.30
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$40.76
Золото
$3,042.90
Ethereum
$1,904.79