Дела "Хизб ут-Тахрир": перед судом предстанет экс-чиновник МВД в Крыму по подозрению в госизмене
Киев • УНН
КИЕВ. 22 марта. УНН. В суд направлено обвинительное заключение в отношении экс-сотрудника МВД Украины по Крыму Николая Федоряна, которого подозревают в содействии оккупантам в незаконных преследованиях крымчан по делам "Хизб ут-Тахрир". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Прокуратуры АР Крым и города Севастополя.
Цитата
"Под процессуальным руководством прокуратуры автономии в суд направлено обвинительное заключение в отношении гражданина Украины, который систематически оказывал помощь оккупационным правоохранителям при проведении многочисленных незаконных обысков и задержаний граждан в так называемых делах "Хизб ут Тахрир", по ч. 1 ст. 111 УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от двенадцати до пятнадцати лет", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что после оккупации Российской Федерацией полуострова Крым в 2014 году обвиняемый не только продолжил трудовые отношения, но и получил повышение и был назначен на должность начальника управления транспорта аппарата АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз", которое было незаконно захвачено оккупационными властями полуострова и перерегистрировано по законодательству РФ под названием "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз".
"Используя свое служебное положение, обвиняемый, начиная с 26.03.2019 года, оказывал помощь оккупационным правоохранителям, а именно "Службе защиты конституционного строя Управления ФСБ РФ по Республике Крым" в организации проведения ряда незаконных обысков в домовладениях представителей крымскотатарского народа, которые преследовались за якобы участие в организации "Хизб ут-Тахрир". Обвиняемый систематически обеспечивал оккупационных правоохранителей транспортными средствами при проведении не менее 10 обысков, а также для конвоирования незаконно задержанных лиц в СИЗО и "Управление ФСБ РФ по Республике Крым", - отмечается в сообщении.
Добавим
В качестве примера, 27 марта 2019 года обвиняемый предоставлял транспортные средства сотрудникам оккупационного "Управления ФСБ РФ по Республике Крым" для проведения на территории Симферополя 25 одновременных незаконных обысков в домовладениях крымских татар, по результатам которых задержано 23 человека.
"Таким образом, указанный гражданин Украины обвиняется в совершении государственной измены путем предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, то есть по ч. 1 ст. 111 УК Украины", - говорится в сообщении.
Напомним
Указанного гражданина было задержано 7 ноября 2020 года, в КПВВ "Каланчак" при попытке выезда на временно оккупированную территорию полуострова Крым.