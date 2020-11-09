Справи "Хізб ут-Тахрір": на адмінмежі з окупованим Кримом затримали підозрюваного у держзраді українця

"У суботу, 7 листопада 2020 року, на КПВВ "Каланчак" при спробі виїзду на тимчасово окуповану територію півострова Крим затримано громадянина України, який систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям при проведенні численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах "Хізб ут-Тахрір", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, спільно з СВ ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим (з дислокацією у місті Херсон) вказаному громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

"Встановлено, що підозрюваний, з 2012 року обіймав посаду начальника управління транспорту та авіації АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз". Після окупації Російською Федерацією півострова Крим у 2014 році, залишився працювати на вказаному товаристві, яке було незаконно захоплене окупаційною владою півострова та перереєстроване за законодавством РФ під назвою "Державне унітарне підприємство "Чорноморнафтогаз", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що використовуючи своє службове становище, щонайменше з 26 березня 2019 року надавав допомогу окупаційним правоохоронцям, а саме "Службі захисту конституційного ладу Управління ФСБ РФ по Республіці Крим" у організації проведення ряду незаконних обшуків у домоволодіннях представників кримськотатарського народу, які переслідувались за нібито участь в організації "Хізб ут-Тахрір".

Також підозрюваний систематично забезпечував окупаційних правоохоронців транспортними засобами при проведенні обшуків, а також для конвоювання незаконно затриманих осіб до СІЗО та "Управління ФСБ РФ по Республіці Крим".

Як приклад, 27 березня 2019 року підозрюваний надавав транспортні засоби співробітниками окупаційного "Управління ФСБ РФ по Республіці Крим" для проведення на території міста Сімферополя 25 незаконних обшуків у домоволодіннях кримських татар, за результатами яких затримано 23 особи.

Таким чином, вказаний громадянин України підозрюється у вчиненні державної зради, шляхом надання іноземній державі допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, тобто за ч. 1 ст. 111 КК України.

Наголошується, що на даний час підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПК України, найближчим часом Херсонським міським судом буде розглянуто клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляє "Крим.Реалії", затриманий - ексспівробітник МВС України з Криму Микола Федорян.

"Сьогодні Херсонський міський суд заарештував підозрюваного у зраді Миколу Федоряна, якого напередодні затримали на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю. Він буде перебувати під вартою до 5 січня 2021 року. Також призначена застава в сумі 1 537 900 гривень", - зазначається у ЗМІ.

Нагадаємо, за переслідування одного з керівників Меджлісу судитимуть кримського суддю.

Як повідомлялося раніше в УНН, МЗС висловило протест через оголошення судом РФ вироку трьом громадянам України у справі "Хізб ут-Тахрір".