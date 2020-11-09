Справи "Хізб ут-Тахрір": на адмінмежі з окупованим Кримом затримали підозрюваного у держзраді українця

ukru
14:10 • 20889 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

10:24 • 63335 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 102232 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 104717 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 133825 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 121244 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 122182 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123048 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

18 березня, 17:51 • 106960 перегляди

Білий дім оприлюднив заяву за підсумками телефонної розмови Трампа та путіна: деталі

18 березня, 17:38 • 113574 перегляди

Переговори щодо впровадження морського перемир'я розпочнуться негайно на Близькому Сході — Білий дім

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+6°
4 м/с
71 %
757 мм
Похмуро, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

путін сміється над нами - Борис Джонсон про розмову Трампа з очільником рф

19 березня, 07:34 • 110795 перегляди
Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

Зеленський відповів на питання, хто представить Україну і США на зустрічі в Саудівській Аравії

10:59 • 46538 перегляди
За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

За яких умов Україна припинить удари по енергетиці рф: Президент роз'яснив

11:04 • 58607 перегляди
Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

Британський спецназ готовий вирушити в Україну у складі миротворчої місії

11:28 • 82206 перегляди
Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

Пропагандист корчевніков отримав підозру за заклик до знищення українців – СБУ

11:39 • 78562 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

13:52 • 27553 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

13:13 • 38587 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

12:52 • 40790 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 133829 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 108583 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

09:57 • 25439 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

09:25 • 36766 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 102846 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 121486 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 121116 перегляди
Актуальне
Справи "Хізб ут-Тахрір": на адмінмежі з окупованим Кримом затримали підозрюваного у держзраді українця

Справи "Хізб ут-Тахрір": на адмінмежі з окупованим Кримом затримали підозрюваного у держзраді українця

Київ • УНН

 • 10353 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. При перетині адмінмежі з тимчасово окупованим Кримом за підозрою у державній зраді затримано громадянина України, який сприяв окупантам у незаконних переслідуваннях кримчан у справах "Хізб ут-Тахрір". Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу прокуратури АР Крим та Севастополя.

"У суботу, 7 листопада 2020 року, на КПВВ "Каланчак" при спробі виїзду на тимчасово окуповану територію півострова Крим затримано громадянина України, який систематично надавав допомогу окупаційним правоохоронцям при проведенні численних незаконних обшуків і затримань громадян у так званих справах "Хізб ут-Тахрір", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що наразі прокуратурою Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, спільно з СВ ГУ СБУ в Автономній Республіці Крим (з дислокацією у місті Херсон) вказаному громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України).

"Встановлено, що підозрюваний, з 2012 року обіймав посаду начальника управління транспорту та авіації АТ "Державне акціонерне товариство "Чорноморнафтогаз". Після окупації Російською Федерацією півострова Крим у 2014 році, залишився працювати на вказаному товаристві, яке було незаконно захоплене окупаційною владою півострова та перереєстроване за законодавством РФ під назвою "Державне унітарне підприємство "Чорноморнафтогаз", - зазначається у повідомленні.

Зазначається, що використовуючи своє службове становище, щонайменше з 26 березня 2019 року надавав допомогу окупаційним правоохоронцям, а саме "Службі захисту конституційного ладу Управління ФСБ РФ по Республіці Крим" у організації проведення ряду незаконних обшуків у домоволодіннях представників кримськотатарського народу, які переслідувались за нібито участь в організації "Хізб ут-Тахрір".

Також підозрюваний систематично забезпечував окупаційних правоохоронців транспортними засобами при проведенні обшуків, а також для конвоювання незаконно затриманих осіб до СІЗО та "Управління ФСБ РФ по Республіці Крим".

Як приклад, 27 березня 2019 року підозрюваний надавав транспортні засоби співробітниками окупаційного "Управління ФСБ РФ по Республіці Крим" для проведення на території міста Сімферополя 25 незаконних обшуків у домоволодіннях кримських татар, за результатами яких затримано 23 особи.

Таким чином, вказаний громадянин України підозрюється у вчиненні державної зради, шляхом надання іноземній державі допомоги у проведенні підривної діяльності проти України, тобто за ч. 1 ст. 111 КК України.

Наголошується, що на даний час підозрюваний затриманий у порядку ст. 208 КПК України, найближчим часом Херсонським міським судом буде розглянуто клопотання про обрання йому запобіжного заходу.

Як повідомляє "Крим.Реалії", затриманий - ексспівробітник МВС України з Криму Микола Федорян.

"Сьогодні Херсонський міський суд заарештував підозрюваного у зраді Миколу Федоряна, якого напередодні затримали на адміністративному кордоні між Кримом і Херсонською областю. Він буде перебувати під вартою до 5 січня 2021 року. Також призначена застава в сумі 1 537 900 гривень", - зазначається у ЗМІ.

Нагадаємо, за переслідування одного з керівників Меджлісу судитимуть кримського суддю.

Як повідомлялося раніше в УНН, МЗС висловило протест через оголошення судом РФ вироку трьом громадянам України у справі "Хізб ут-Тахрір".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$226.90
Brent
$70.17
Bitcoin
$83,532.80
S&P 500
$5,619.93
Газ TTF
$42.20
Золото
$3,038.75
Ethereum
$1,943.92