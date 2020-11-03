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За переслідування одного з керівників Меджлісу судитимуть кримського суддю

За переслідування одного з керівників Меджлісу судитимуть кримського суддю

Київ • УНН

 • 10733 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. В Україні судитимуть кримського суддю, причетного до переслідування одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу. Про це повідомляє пресслужба прокуратури АР Крим та міста Севастополя, передає УНН.

“Прокуратура АР Крим та міста Севастополя скерувала до суду обвинувальний акт стосовно колишнього судді Київського районного суду м. Сімферополя Автономної Республіки Крим за фактом державної зради (ч. 1 ст. 111 КК України)”, — йдеться в повідомленні.

За даними слідства, колишній суддя після окупації півострова Росією у 2014 році перейшов на службу до держави-окупанта, обійнявши посаду “заступника голови “Київського районного суду м. Сімферополя Республіки Крим”. Зазначається, що він надавав своїми діями допомогу іноземній державі в проведенні підривної діяльності на шкоду суверенітету та територіальній цілісності України.

“Також він сприяв становленню окупаційної влади РФ та брав безпосередню участь в реалізації політики держави-окупанта, яка спрямована на переслідування громадян України, не згодних з окупацією півострова. Розуміючи, що правосуддя на тимчасово окупованому півострові повинно здійснюватися відповідно до законодавства України, „суддя“ незаконно застосовував законодавство РФ. Зокрема, здійснював розгляд клопотань представників окупаційних „правоохоронних органів“ у так званій справі 26 лютого щодо продовження запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та виносив рішення про задоволення клопотань щодо одного з керівників Меджлісу кримськотатарського народу”, — поінформували в прокуратурі.

Як повідомляв УНН, скеровано до суду обвинувальний акт відносно колишньої судді Апеляційного суду АР Крим, яка перейшла на службу до незаконно створених судових органів Росії і сприяла окупації півострова.

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