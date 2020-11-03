За преследование одного из руководителей Меджлиса будут судить крымского судью

“Прокуратура АР Крым и города Севастополя направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего судьи Киевского районного суда г. Симферополя Автономной Республики Крым по факту государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины)”, — говорится в сообщении.

По данным следствия, бывший судья после оккупации полуострова Россией в 2014 году перешел на службу к государству-оккупанту, заняв должность “заместителя главы “Киевского районного суда г. Симферополя Республики Крым”. Отмечается, что он оказывал своими действиями помощь иностранному государству в проведении подрывной деятельности в ущерб суверенитету и территориальной целостности Украины.

“Также он способствовал становлению оккупационной власти РФ и принимал непосредственное участие в реализации политики государства-оккупанта, которая направлена на преследование граждан Украины, не согласных с оккупацией полуострова. Понимая, что правосудие на временно оккупированной полуострове должно осуществляться в соответствии с законодательством Украины, „судья“ незаконно использовал законодательство РФ. В частности, осуществлял рассмотрение ходатайств представителей оккупационных „правоохранительных органов“ по так называемому делу 26 февраля относительно продления меры пресечения в виде содержания под стражей и выносил решение об удовлетворении ходатайств по одному из руководителей Меджлиса крымскотатарского народа”, — сообщили в прокуратуре.

Как сообщал УНН, направлено в суд обвинительный акт в отношении бывшей судьи Апелляционного суда АР Крым, которая перешла на службу незаконно созданных судебных органов России и способствовала оккупации полуострова.