Дела "Хизб ут-Тахрир": на админчерте с оккупированным Крымом задержали подозреваемого в госизмене украинца

"В субботу, 7 ноября 2020 года, на КПВВ "Каланчак" при попытке выезда на временно оккупированную территорию полуострова Крым задержан гражданин Украины, который систематически оказывал помощь оккупационным правоохранителям при проведении многочисленных незаконных обысков и задержаний граждан в так называемых делах "Хизб ут-Тахрир", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас прокуратурой Автономной Республики Крым и города Севастополя, совместно с СО ГУ СБУ в Автономной Республике Крым (с дислокацией в городе Херсон) указанном гражданину Украины сообщено о подозрении в совершении государственной измены (ч. 1 ст. 111 УК Украины).

"Установлено, что подозреваемый, с 2012 года занимал должность начальника управления транспорта и авиации АО "Государственное акционерное общество "Черноморнефтегаз". После оккупации Российской Федерацией полуострова Крым в 2014 году, остался работать на указанном обществе, которое было незаконно захвачено оккупационными властями полуострова и перерегистрировано по законодательству РФ под названием "Государственное унитарное предприятие "Черноморнефтегаз", - отмечается в сообщении.

Отмечается, что используя свое служебное положение, по меньшей мере с 26 марта 2019 года оказывал помощь оккупационным правоохранителям, а именно "Службе защиты конституционного строя Управления ФСБ РФ по Республике Крым" в организации проведения ряда незаконных обысков в домовладениях представителей крымскотатарского народа, которые преследовались за якобы участие в организации "Хизб ут-Тахрир".

Также подозреваемый систематически обеспечивал оккупационных правоохранителей транспортными средствами при проведении обысков, а также для конвоирования незаконно задержанных лиц в СИЗО и "Управление ФСБ РФ по Республике Крым".

В качестве примера, 27 марта 2019 года подозреваемый оказывал транспортные средства сотрудниками оккупационного "Управления ФСБ РФ по Республике Крым" для проведения на территории города Симферополя 25 незаконных обысков в домовладениях крымских татар, по результатам которых задержано 23 человека.

Таким образом, указанный гражданин Украины подозревается в совершении государственной измены путем предоставления иностранному государству помощи в проведении подрывной деятельности против Украины, то есть по ч. 1 ст. 111 УК Украины.

Отмечается, что в настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, в ближайшее время Херсонским городским судом будет рассмотрено ходатайство об избрании ему меры пресечения.

Как сообщает "Крым.Реалии", задержанный - экс-сотрудник МВД Украины по Крыму Николай Федорян.

"Сегодня Херсонский городской суд арестовал подозреваемого в измене Николая Федоряна, которого накануне задержали на административной границе между Крымом и Херсонской области. Он будет находиться под стражей до 5 января 2021 года. Также назначен залог в сумме 1537900 гривен", - отмечается в СМИ.

Напомним, за преследование одного из руководителей Меджлиса будут судить крымского судью.

Как сообщалось ранее в УНН, МИД выразил протест по объявлению судом РФ приговора троим гражданам Украины по делу "Хизб ут-Тахрир".